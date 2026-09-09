Carla Moretti ha 43 anni, una carriera brillante, un aspetto impeccabile e l’aria di una donna che conosce perfettamente la strada.

Il problema è che non sa più molto bene dove stia andando.

Appena nominata responsabile delle risorse umane della compagnia assicurativa Amali, dovrebbe conciliare il benessere dei dipendenti con gli obiettivi di performance imposti dalla direzione. Poi si imbatte in un caso di management tossico e il confine tra compromesso e compromissione comincia a diventare assai sottile.

Alba Rohrwacher evita magnificamente la trappola dell’eroina edificante.

Carla non è Erin Brockovich. Non arriva per spalancare le finestre, liberare gli oppressi e scoperchiare le pentole del sistema. Lei il sistema lo abita. Lo serve. In qualche modo lo difende. E nello stesso tempo ne viene triturata.

È carnefice e vittima. Complice e prigioniera.

Brizé costruisce il personaggio intorno a un senso quasi patologico di illegittimità. Carla lavora senza tregua, eccelle, ha talento, eppure continua a sospettare di non meritare davvero il posto che occupa. Quella che comunemente chiamiamo sindrome dell’impostore diventa così una meravigliosa arma nelle mani dell’azienda: se pensi di dovere qualcosa a chi ti ha concesso il privilegio di stare lì, sarai disposto a concedergli quasi tutto.

Ed ecco spiegato il titolo.

Il buon piccolo soldato non è necessariamente chi crede ciecamente negli ordini.

Forse è più inquietante chi comincia a comprenderne l’orrore e continua comunque a marciare.