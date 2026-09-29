Tenco 2026, Emma Nolde, Giulia Mei e Sara Gioelli: arrivano i giovani

Il Premio Tenco 2026 si svela. E finalmente si apre al cantautorato giovane. Dopo anni col freno a mano tirato, con l’aria fresca della musica che entrava solo dagli spifferi, a questo giro per cinque giorni, dal 20 al 24 ottobre, Sanremo ospiterà alcune delle realtà artistiche contemporanee più identitarie. Si tratta, tra gli altri, di Giulia Mei, Francamente, Sara Gioielli, Rossana De Pace (sarà protagonista alla Masterclass dedicata a Franco Battiato), Santamarea e Satantango , tutti artisti che conosco personalmente e che ho seguito nella loro fioritura e che è stato emozionante leggere nella cinquina dei finalisti. Quindi il Tenco torna a essere un luogo che accende i sogni. Il tema di questa edizione, che, non dimentichiamolo, nasce nel 1974, è Dio è Morto e attraversa, nelle sue sfumature, tutti e cinque i giorni: le domande che nascono da quelle tre parole, che riportano naturalmente a Francesco Guccini , e che cercano risposte forti e umane sono quali linguaggi, quali forme di comunità, quali gesti creativi possono oggi opporsi alla violenza, all’omologazione e all’illusione che ogni esigenza espressiva posso essere depotenziata dal mercato e dagli inquietanti algoritmi. Inoltre questa edizione, la numero 49, è dedicata all’anima di questa rassegna Sergio Secondiano Sacchi , recentemente scomparso.

TRA I PREMIATI EMMA NOLDE E CARMEN CONSOLI



Già citati alcuni nomi dei giovani, ma l’elenco degli ospiti continua con Anastasio, Claudia Crabuzza, Fabri Fibra, Neri Marcoré, Chiara Buratti e Silvia Boschero. Le opere premiate sono Orbit Orbit di Caparezza come miglior album assoluto, Amuri Luci di Carmen Consoli è il migliore album in dialetto; Sta registrando audio… di Piji è migliore Opera prima, Avincola canta Carella dello stesso Avincola è il Migliore album a Progetto e infine la fantastica Emma Nolde che porta a casa la Targa Tenco per la miglior canzone singola con Quello che deve essere Sarà; infine il miglior album a Progetto: 80 Buon Compleanno Ivan curato dal figlio Filippo. Sono molto felice che il Premio Yorum, che è in collaborazione con Amnesty International, vada a Juan Carlos Flaco Biondini, colui che è stato per tantissimi anni al fianco di Francesco Guccini, accompagnandolo con la sua chitarra, e convincendolo a prendere un aereo e andare in Argentina (da quel viaggio è nata l’eponima canzone). Flaco è stato grande amico di Alberto Prandi, che nel 2027 saranno dieci anni che ci ha lasciati, cugino di Guccini e ispiratore di parecchie sue canzoni. I Premi alla Carriera vanno a Manuel Agnelli e Afterhours, Enzo Avitabile, FRankie HI-NGR MC, Max Manfredi e Paola Turci. Da non perdere assolutamente martedì 20 ottobre alle ore 16 Quando passa Paolo - Un docufilm per Paolo Benvegnù.



