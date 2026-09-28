Milano Fashion Week, le tendenze dalle sfilate della P/E 2027. FOTO

La prossima bella stagione farà largo a capi dal design originale e silhouette voluminose. Le sfilate milanesi hanno messo in evidenza il desiderio di apparire attraverso uno stile esuberante e colorato. Dominano le stampe di ogni tipo e le tinte chiare e soft. I loghi sono tornati per restare. Ecco una carrellata di stili di tendenza da cominciare ad esplorare in vista della Spring/Summer 2027



A cura d Vittoria Romagnuolo