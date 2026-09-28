Per una sera i membri della band romana che ha vinto la 71ª edizione del Festival di Sanremo nel 2021 si sono ritrovati tutti nello stesso luogo. Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno partecipato ai festeggiamenti per il matrimonio del loro ex frontman e Dove Cameron, però nessuno dei quattro ha condiviso una fotografia ufficiale del gruppo. A raccontare la loro presenza sono soprattutto gli scatti degli invitati, comparsi sui social nelle ore successive alla festa

Al matrimonio di Damiano David e Dove Cameron ci sarebbe stata la reunion dei Måneskin. Non ci sono foto ufficiali né tantomeno dichiarazioni che arrivino dai diretti interessati, tuttavia alcuni indizi vorrebbero dare per certa la riunione, non si sa se musicale o meno (nel senso che non è dato, per ora, sapere se effettivamente i musicisti abbiano suonato qualche brano assieme oppure no). L'unico componente del gruppo romano che è stato immortalato mentre effettivamente stava suonando è Thomas Raggi: il chitarrista è stato fotografato nel momento in cui si esibiva con il suo strumento durante la festa assieme a Jacopo David, fratello maggiore di Damiano e suo testimone di nozze.

Dunque Thomas Raggi con la chitarra, e poi Ethan Torchio in smoking e Victoria De Angelis nelle foto di una cabina per fototessere (messa a disposizione degli invitati a nozze) sono alcuni dei dettagli testimoniano la presenza dei membri della band con cui lo sposo è diventato una star internazionale. I tre colleghi dei Måneskin sono quindi stati tra i protagonisti del ricevimento, come era probabile che fosse (trattandosi di amici di vecchia data nonché persone importanti sia nella vita personale sia nella carriera professionale di Damiano David).

I Måneskin tutti nello stesso luogo per una sera

Dunque ciò che sembra essere una certezza è che, per una sera, i Måneskin si sono ritrovati tutti nello stesso luogo, anche se senza trasformare la reunion in un evento pubblico. Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno partecipato ai festeggiamenti per il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, ma nessuno dei quattro ha condiviso una fotografia ufficiale del gruppo. A raccontare la loro presenza sono così soprattutto gli scatti degli invitati, comparsi sui social nelle ore successive alla festa.

Damiano David e Dove Cameron si sono sposati il 24 settembre 2026 a Montalcino, con una cerimonia civile riservata. Dopo il sì in municipio, la coppia e gli invitati si sono spostati a Castiglion del Bosco, dove sono proseguiti i festeggiamenti. È proprio durante il ricevimento che sono comparsi gli indizi sulla presenza degli altri tre Måneskin. Scopriamo di seguito quali sono i dettagli emersi dai social che hanno fatto intuire la presenza degli ex colleghi di palco dello sposo.