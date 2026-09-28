La reunion dei Måneskin al matrimonio di Damiano David c'è stata, ecco gli indiziSpettacolo
Per una sera i membri della band romana che ha vinto la 71ª edizione del Festival di Sanremo nel 2021 si sono ritrovati tutti nello stesso luogo. Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno partecipato ai festeggiamenti per il matrimonio del loro ex frontman e Dove Cameron, però nessuno dei quattro ha condiviso una fotografia ufficiale del gruppo. A raccontare la loro presenza sono soprattutto gli scatti degli invitati, comparsi sui social nelle ore successive alla festa
Al matrimonio di Damiano David e Dove Cameron ci sarebbe stata la reunion dei Måneskin. Non ci sono foto ufficiali né tantomeno dichiarazioni che arrivino dai diretti interessati, tuttavia alcuni indizi vorrebbero dare per certa la riunione, non si sa se musicale o meno (nel senso che non è dato, per ora, sapere se effettivamente i musicisti abbiano suonato qualche brano assieme oppure no). L'unico componente del gruppo romano che è stato immortalato mentre effettivamente stava suonando è Thomas Raggi: il chitarrista è stato fotografato nel momento in cui si esibiva con il suo strumento durante la festa assieme a Jacopo David, fratello maggiore di Damiano e suo testimone di nozze.
Dunque Thomas Raggi con la chitarra, e poi Ethan Torchio in smoking e Victoria De Angelis nelle foto di una cabina per fototessere (messa a disposizione degli invitati a nozze) sono alcuni dei dettagli testimoniano la presenza dei membri della band con cui lo sposo è diventato una star internazionale. I tre colleghi dei Måneskin sono quindi stati tra i protagonisti del ricevimento, come era probabile che fosse (trattandosi di amici di vecchia data nonché persone importanti sia nella vita personale sia nella carriera professionale di Damiano David).
I Måneskin tutti nello stesso luogo per una sera
Dunque ciò che sembra essere una certezza è che, per una sera, i Måneskin si sono ritrovati tutti nello stesso luogo, anche se senza trasformare la reunion in un evento pubblico. Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio hanno partecipato ai festeggiamenti per il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, ma nessuno dei quattro ha condiviso una fotografia ufficiale del gruppo. A raccontare la loro presenza sono così soprattutto gli scatti degli invitati, comparsi sui social nelle ore successive alla festa.
Damiano David e Dove Cameron si sono sposati il 24 settembre 2026 a Montalcino, con una cerimonia civile riservata. Dopo il sì in municipio, la coppia e gli invitati si sono spostati a Castiglion del Bosco, dove sono proseguiti i festeggiamenti. È proprio durante il ricevimento che sono comparsi gli indizi sulla presenza degli altri tre Måneskin. Scopriamo di seguito quali sono i dettagli emersi dai social che hanno fatto intuire la presenza degli ex colleghi di palco dello sposo.
Victoria De Angelis nella cabina fotografica
Tra le immagini più curiose ci sono quelle realizzate dalla cabina fotografica messa a disposizione degli ospiti. In una delle strisce di fotografie compare Victoria De Angelis, sorridente e intenta a festeggiare insieme agli altri invitati.
La musicista non ha però pubblicato immagini della serata sui propri profili social. Come gli altri ex compagni di band, ha mantenuto un profilo estremamente discreto, lasciando che fossero le fotografie realizzate durante la festa a raccontare la sua presenza.
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Ethan Torchio in smoking
Anche Ethan Torchio è stato riconosciuto in alcune immagini della serata. Il batterista appare seduto a tavola, elegantissimo in smoking, con i capelli raccolti, mentre partecipa alla cena insieme agli altri ospiti.
Una presenza che inizialmente era rimasta nell'ombra e che è stata ricostruita proprio attraverso gli scatti realizzati durante il ricevimento. Nessuna posa studiata davanti ai fotografi, ma una fotografia spontanea che mostra il musicista immerso nei festeggiamenti.
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Thomas Raggi imbraccia la chitarra
Il momento più musicale della serata ha invece avuto come protagonista Thomas Raggi. Il chitarrista è stato fotografato mentre suonava durante la festa insieme a Jacopo David, fratello maggiore di Damiano e suo testimone di nozze.
La chitarra tra le mani di Raggi aggiunge così un dettaglio particolarmente significativo alla serata. Non un concerto dei Måneskin, naturalmente, ma una parentesi musicale privata che ha riportato per qualche minuto il musicista al suo ruolo sul palco.
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Nessuna foto dei quattro insieme
Il dettaglio che continua a incuriosire è però un altro: non esiste, almeno per ora, una fotografia pubblica che mostri insieme Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.
Eppure gli elementi raccolti durante la festa sembrano sufficienti a confermare la presenza dei tre musicisti. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, erano infatti tra gli invitati alle celebrazioni. Le fotografie emerse successivamente hanno aggiunto ulteriori tasselli alla ricostruzione.
Una scelta di discrezione che appare particolarmente evidente se si considera quanto i Måneskin siano abituati a essere fotografati insieme. Questa volta, invece, nessuna immagine celebrativa del quartetto, nessun messaggio condiviso e nessun riferimento diretto alla reunion.
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La presenza delle compagne
A rendere ancora più riconoscibili gli invitati sono anche le immagini che coinvolgono le persone vicine ai musicisti. Tra gli ospiti sono state infatti viste Lavinia Albrizio, legata a Thomas Raggi, e Luna Passos, compagna di Victoria De Angelis.
Il matrimonio è diventato così una sorta di album fotografico costruito per frammenti: una fotografia qui, un'immagine pubblicata da un invitato là, fino a ricomporre la presenza dei tre musicisti accanto a Damiano David.
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Una reunion privata
Il ritrovarsi dei Måneskin al matrimonio del loro frontman arriva in una fase in cui la band continua a mantenere separati i propri percorsi artistici. Damiano ha intrapreso la carriera solista, mentre anche gli altri componenti hanno sviluppato progetti personali.
La serata toscana non coincide dunque con un annuncio di reunion musicale. Non ci sono conferme ufficiali su un ritorno della band, né elementi sufficienti per collegare la presenza dei tre musicisti alle indiscrezioni che periodicamente circolano su un loro possibile ritorno insieme.
Per i fan, però, le immagini hanno un significato inevitabile: dopo mesi di percorsi separati, Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan hanno condiviso nuovamente una festa. Senza palco, senza microfoni e senza annunci. Solo una chitarra, qualche fotografia e una reunion che, almeno per una sera, è rimasta privata.
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