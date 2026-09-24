Il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron in Toscana. VIDEO

Damiano David e Dove Cameron si sono sono sposati L'ex frontman dei Maneskin e la cantante e attrice statunitense sono convolati a nozze a Montalcino in provincia di Siena. Il servizio di Sky Tg24

Eccoli belli come il sole, Damiano David e Dove Cameron freschissimi di nozze. L'ex frontman dei Maneskin e la cantante e attrice statunitense hanno pronunciato il fatidico sì a Montalcino in provincia di Siena. All'uscita della cerimonia i novelli sposi sono stati accolti da un boato del pubblico presente, che li ha salutati con un lungo applauso e acclamandoli al grido: "Bacio, bacio". La coppia ha ringraziato scambiandosi un lungo bacio davanti a tutti. Nel servizio di Sky Tg24 li vediamo cirocondati dai fiori, al loro arrivo insieme su un'auto bianca, lui in doppiopetto con la camicia aperta e lei con un vestito e cravatta. Alla cerimonia una trentina di persone, i genitori della coppia, i familiari e gli amici più stretti. Alla fine del rito tutti a lanciare il riso. I festeggiamenti dureranno tre giorni, e i fan continuano a sognare.