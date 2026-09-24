Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron in Toscana. VIDEO

Spettacolo

Damiano David e Dove Cameron si sono sono sposati L'ex frontman dei Maneskin e la cantante e attrice statunitense sono convolati a nozze a Montalcino in provincia di Siena. Il servizio di Sky Tg24

Eccoli belli come il sole, Damiano David e Dove Cameron freschissimi di nozze. L'ex frontman dei Maneskin e la cantante e attrice statunitense hanno pronunciato il fatidico sì a Montalcino in provincia di Siena. All'uscita della cerimonia i novelli sposi sono stati accolti da un boato del pubblico presente, che li ha salutati con un lungo applauso e acclamandoli al grido: "Bacio, bacio". La coppia ha ringraziato scambiandosi un lungo bacio davanti a tutti. Nel servizio di Sky Tg24 li vediamo cirocondati dai fiori, al loro arrivo insieme su un'auto bianca, lui in doppiopetto con la camicia aperta e lei con un vestito e cravatta. Alla cerimonia una trentina di persone, i genitori della coppia, i familiari e gli amici più stretti. Alla fine del rito tutti a lanciare il riso. I festeggiamenti dureranno tre giorni, e i fan continuano a sognare.

TAG:

Prossimi Video

Torna "Passa dal BSMT", Gianluca Gazzoli racconta la nuova stagione al via il 28 settembre

Spettacolo

Il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron in Toscana. VIDEO

Spettacolo

fashion week, in un corto i primi 40 anni di Hogan

Spettacolo

fashion week, le collezioni di Etro e Max Mara

Spettacolo

Vanessa Incontrada e Rossano Laurini si sono sposati

Spettacolo

Alice nella città 2026: il programma del festival

Cinema