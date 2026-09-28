Il video, pubblicato dall’account ufficiale di Instagram di Vogue Italia, racconta il final fitting avvenuto quattro giorni prima del matrimonio. La coppia si è sposata il 24 settembre a Montalcino, in Toscana, con una cerimonia civile celebrata nell’ex palazzo comunale davanti a familiari e amici Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron ha fatto (e continua a fare) sognare tantissimi fan. Il cantante e l'attrice, modella (e cantante pure lei) sono già marito e moglie, ma nelle scorse ore Vogue Italia ha mostrato sul proprio canale ufficiale di Instagram uno dei momenti più emozionanti che hanno preceduto le nozze: la prova finale dell’abito da sposa della star americana nell’atelier Valentino di Roma. Il video (che potete guardare in fondo a questo articolo) condiviso da Vogue Italia, racconta il final fitting avvenuto quattro giorni prima del matrimonio. La coppia si è sposata il 24 settembre a Montalcino, in Toscana, con una cerimonia civile celebrata nell’ex palazzo comunale davanti a familiari e amici.

L’abito firmato Alessandro Michele Per il grande giorno Dove Cameron aveva scelto un abito Valentino disegnato da Alessandro Michele, realizzato in raso di seta e strati di chiffon, con bustier scolpito e un lungo strascico. Il dettaglio più scenografico era però il velo di tulle di seta, lungo quattro metri e ricamato a mano con costellazioni di piccoli cristalli e perline. Il motivo celeste aveva anche un significato personale: "Celeste" è infatti il secondo nome della sposa. A completare il look, alcune mollette per capelli decorate con cristalli Valentino. Approfondimento Il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron in Toscana. VIDEO

Cameron: "Adesso mi metto davvero a piangere!" Durante la prova, Cameron non è riuscita a trattenere l’emozione. Dopo aver visto l’abito completo di velo, l’attrice è scoppiata in lacrime di gioia. Nel video condiviso da Vogue Italia racconta anche la telefonata alla madre e alla nonna, alle quali ha mostrato il risultato finale attraverso FaceTime. La futura sposa aveva raccontato di non aver mai immaginato un matrimonio preciso fin da bambina, ma di avere invece le idee molto chiare sulla maison a cui affidare l’abito. Valentino era, ha spiegato, "la maison dei miei sogni". Approfondimento Damiano David e Dove Cameron sposi, il matrimonio a Montalcino