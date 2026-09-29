La pellicola, uscita il 31 luglio 2026, è al centro di un progetto di riedizione che prevede l'inserimento di nuove immagini. Potrebbe tornare sul grande schermo con una nuova versione arricchita da materiale inedito. Secondo quanto confermato da Variety, Sony e Marvel starebbero preparando una riedizione, ma non sono ancora stati comunicati né i dettagli delle nuove sequenze né la data di uscita Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Spider-Man: Brand New Day potrebbe avere ancora qualcosa da raccontare sul grande schermo. A pochi mesi dall'uscita nelle sale, il film con Tom Holland torna infatti al centro dell'attenzione per un'operazione che potrebbe riportarlo davanti al pubblico in una veste parzialmente rinnovata. Dell'eventualità del ritorno sul grande schermo in una nuova versione arricchita da materiale inedito è stata confermata dal magazine statunitense Variety, che ha fatto sapere che la preparazione una riedizione del film con Holland non è sogno ma realtà, però al momento restano ancora riservati i dettagli relativi alle nuove scene che saranno aggiunte. Non è stata inoltre comunicata una data per il ritorno nelle sale. L'operazione arriva dopo un risultato particolarmente rilevante al botteghino per il film Marvel e Sony, che ha raggiunto 950,6 milioni di dollari al box office nordamericano. La riedizione potrebbe così accompagnare la corsa del titolo verso un ulteriore traguardo: superare la soglia del miliardo di dollari negli Stati Uniti. L'eventualità di un nuovo passaggio cinematografico aggiungerebbe un nuovo capitolo al percorso del quarto film dedicato all'Uomo Ragno interpretato dall'attore britannico, lasciando aperta la possibilità di tornare nell'universo narrativo già esplorato sul grande schermo. Per il momento, intorno al progetto rimangono ancora diversi aspetti da definire, mentre il pubblico attende di capire in che forma potrebbe concretizzarsi questo nuovo appuntamento con il film.

Un risultato da record La possibile riedizione arriva dopo un risultato commerciale particolarmente rilevante per il quarto capitolo della saga con Tom Holland. Il film ha raggiunto 950,6 milioni di dollari al box office nordamericano, superando il precedente primato stabilito nel 2015 da Star Wars: Il risveglio della Forza, che aveva totalizzato 936 milioni di dollari negli Stati Uniti e in Canada. Il sorpasso è avvenuto il 16 settembre, dopo 47 giorni di programmazione. Il traguardo successivo sarebbe quello del miliardo di dollari raccolto esclusivamente sul mercato nordamericano. Al momento, tuttavia, Spider-Man: Brand New Day si trova a circa 49,4 milioni di dollari da quella soglia. La nuova distribuzione potrebbe quindi offrire al film un'ulteriore occasione per incrementare il proprio incasso, anche se non è stato comunicato se e quando la riedizione sarà effettivamente distribuita. Approfondimento Spider-Man: Brand New Day è il maggior incasso di sempre in America