Spider-Man: Brand New Day è il maggior incasso di sempre in America

Spider-Man: Brand New Day è il film con il maggior incasso di sempre in AmericaCinema
Nuovo primato per il film con protagonista Tom Holland. Nel cast anche Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo. Alla regia Destin Daniel Cretton
Dopo circa dieci anni al comando della classifica, Star Wars: Il risveglio della Forza ha dovuto lasciare il primato alla nuova pellicola con protagonista Tom Holland. Spider-Man: Brand New Day è diventato il film con il maggior incasso di sempre negli Stati Uniti d'America.
Spider-Man: Brand New Day, nuovo record per tom holland
Grazie agli incassi di martedì 15 settembre, Spider-Man: Brand New Day è diventato il maggior successo di sempre al botteghino statunitense. La pellicola, diretta da Destin Daniel Cretton, ha raggiunto quota 936.700.000 dollari superando 936.660.000 dollari di Star Wars: Il risveglio della Forza di J. J. Abrams. Nel cast anche Zendaya (FOTO), Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo.
Parallelamente, Spider-Man: Brand New Day ha raggiunto il terzo posto nella classifica dei film più visti nella storia del cinema a livello mondiale grazie a 2.450.000.000 dollari. Al primo posto Avatar con 2.920.000.000 dollari, medaglia d’argento per Avengers: Endgame con 2.7990.000.000 dollari.
Approfondimento
Sadie Sink dice come è diventata Jean Grey in Spider-Man Brand New Day
In occasione dell’uscita della pellicola, il regista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Voglio solo prendermi un momento per ringraziare tutti voi per aver dedicato il vostro tempo e il vostro denaro per venire al cinema a vedere Spider-Man: Brand New Day. È stato davvero emozionante vedere tutti i modi in cui avete reagito al film, come vi siete sentiti coinvolti e come lo avete fatto vostro. Non riesco a descrivere la gioia che provo nel vedere tutti i vostri video delle reazioni, le fan art, i remake dei titoli di coda, le coreografie con salti, nel sentire il vostro amore, la vostra passione, le vostre risate e la vostra vulnerabilità. Io e il mio team ci sentiamo incredibilmente legati a tutti voi”.
Destin Daniel Cretton ha proseguito: “Spider-Man è più di un fumetto, più di un film, rappresenta la migliore community sulla faccia della Terra e mi sento così fortunato a farne parte in questo momento. Tutto grazie a voi”.
Approfondimento
Brand New Day è il film di Spider-Man con maggiore incasso in Italia
©Webphoto
Tutti i film Marvel in ordine cronologico di uscita
Quasi due decenni di avventure incredibili sul grande schermo che hanno appassionato generazioni di spettatori. In attesa della fine della Fase Sei, e della Saga del Multiverso, nel 2027