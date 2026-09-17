Spider-Man: Brand New Day è il maggior incasso di sempre in America

Dopo circa dieci anni al comando della classifica, Star Wars: Il risveglio della Forza ha dovuto lasciare il primato alla nuova pellicola con protagonista Tom Holland. Spider-Man: Brand New Day è diventato il film con il maggior incasso di sempre negli Stati Uniti d'America.

Grazie agli incassi di martedì 15 settembre, Spider-Man: Brand New Day è diventato il maggior successo di sempre al botteghino statunitense. La pellicola, diretta da Destin Daniel Cretton, ha raggiunto quota 936.700.000 dollari superando 936.660.000 dollari di Star Wars: Il risveglio della Forza di J. J. Abrams. Nel cast anche Zendaya ( FOTO ), Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando e Mark Ruffalo.

In occasione dell’uscita della pellicola, il regista ha raccontato sul suo profilo Instagram: “Voglio solo prendermi un momento per ringraziare tutti voi per aver dedicato il vostro tempo e il vostro denaro per venire al cinema a vedere Spider-Man: Brand New Day. È stato davvero emozionante vedere tutti i modi in cui avete reagito al film, come vi siete sentiti coinvolti e come lo avete fatto vostro. Non riesco a descrivere la gioia che provo nel vedere tutti i vostri video delle reazioni, le fan art, i remake dei titoli di coda, le coreografie con salti, nel sentire il vostro amore, la vostra passione, le vostre risate e la vostra vulnerabilità. Io e il mio team ci sentiamo incredibilmente legati a tutti voi”.

Destin Daniel Cretton ha proseguito: “Spider-Man è più di un fumetto, più di un film, rappresenta la migliore community sulla faccia della Terra e mi sento così fortunato a farne parte in questo momento. Tutto grazie a voi”.