Quando la parte è arrivata davvero (nel film Spider-Man: Brand New Day ), l'attrice si è trovata di fronte a una sorpresa non da poco: pur essendo diventata, suo malgrado, il volto associato dai fan a quel ruolo, non aveva mai visto una pellicola della saga degli X-Men né approfondito la storia del personaggio. È stato solo l'incontro diretto con i vertici Marvel a trasformare una voce di corridoio in un progetto reale, aprendo per lei un universo narrativo fino a quel momento sconosciuto.

Dalle voci di corridoio all'incontro con Marvel

Sink ha spiegato che il proprio nome circolava da tempo in rete come possibile interprete di Jean Grey, ma che questa fama anticipata non corrispondeva ad alcuna reale familiarità con il personaggio: "Onestamente, non sapevo nulla di lei. La gente aveva iniziato a diffondere voci su di me nel ruolo di quel personaggio - per anni, era una cosa che circolava online - quindi quello era tutto ciò che sapevo di lei. Ma non avevo mai visto X-Men, quindi non mi era familiare".

È stato l'intervento diretto di Kevin Feige e Louis D'Esposito a cambiare le carte in tavola: i due dirigenti l'hanno contattata per presentarle il progetto e collocare il ruolo all'interno della trama di Spider-Man: Brand New Day. L'attrice ha ricordato così quel momento: "Poi Kevin e Louis della Marvel mi hanno chiamata, hanno organizzato un incontro e mi hanno parlato del personaggio, del suo ruolo in Spider-Man. Poi ho fatto più ricerche su di lei e ho pensato: 'Oh sì, questa è una scelta ovvia!' È una figura iconica negli X-Men e nei fumetti, e sono molto entusiasta di portare la mia interpretazione alla vita".