Sadie Sink racconta come ha ottenuto il ruolo di Jean Grey in Spider-Man Brand New DayCinema
L'attrice statunitense racconta il proprio ingresso nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Jean Grey, ammettendo di non conoscere quasi nulla del personaggio prima del contatto diretto con lo studio. L'attrice ripercorre il sostegno ricevuto da famiglia e colleghi e il modo in cui ha scelto di costruire una Jean Grey lontana dagli stereotipi da villain. Il ruolo, debuttato in Spider-Man: Brand New Day, proseguirà anche nel prossimo capitolo dedicato agli X-Men
Per anni il nome di Sadie Sink, l'attrice statunitense nota soprattutto per il ruolo di Maxine "Max" Mayfield nella serie televisiva su Netflix Stranger Things - era stato accostato online al personaggio di Jean Grey, senza che nulla di concreto confermasse quelle indiscrezioni.
Quando la parte è arrivata davvero (nel film Spider-Man: Brand New Day), l'attrice si è trovata di fronte a una sorpresa non da poco: pur essendo diventata, suo malgrado, il volto associato dai fan a quel ruolo, non aveva mai visto una pellicola della saga degli X-Men né approfondito la storia del personaggio. È stato solo l'incontro diretto con i vertici Marvel a trasformare una voce di corridoio in un progetto reale, aprendo per lei un universo narrativo fino a quel momento sconosciuto.
Dalle voci di corridoio all'incontro con Marvel
Sink ha spiegato che il proprio nome circolava da tempo in rete come possibile interprete di Jean Grey, ma che questa fama anticipata non corrispondeva ad alcuna reale familiarità con il personaggio: "Onestamente, non sapevo nulla di lei. La gente aveva iniziato a diffondere voci su di me nel ruolo di quel personaggio - per anni, era una cosa che circolava online - quindi quello era tutto ciò che sapevo di lei. Ma non avevo mai visto X-Men, quindi non mi era familiare".
È stato l'intervento diretto di Kevin Feige e Louis D'Esposito a cambiare le carte in tavola: i due dirigenti l'hanno contattata per presentarle il progetto e collocare il ruolo all'interno della trama di Spider-Man: Brand New Day. L'attrice ha ricordato così quel momento: "Poi Kevin e Louis della Marvel mi hanno chiamata, hanno organizzato un incontro e mi hanno parlato del personaggio, del suo ruolo in Spider-Man. Poi ho fatto più ricerche su di lei e ho pensato: 'Oh sì, questa è una scelta ovvia!' È una figura iconica negli X-Men e nei fumetti, e sono molto entusiasta di portare la mia interpretazione alla vita".
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Il sostegno di famiglia e colleghi nel momento della scelta
Ottenuto il ruolo, l'attrice ha deciso di condividere la notizia con una cerchia ristretta ma non piccolissima di persone fidate, tra cui i familiari e Matt e Ross Duffer, i creatori di Stranger Things con cui Sink lavora da anni e a cui deve buona parte della propria notorietà.
Proprio i due registi sono stati tra i primi a essere informati, e la loro reazione è stata di entusiasmo immediato: "Hanno detto semplicemente: 'È il miglior personaggio. Devi farlo!' e tipo: 'È perfetto. Sarai incredibile', e così via. Pensavano fosse la scelta giusta per me, e mi fido della loro opinione perché amano i fumetti e sono molto esperti di questi personaggi, quindi è stato bello avere il loro input". Un endorsement che, nelle parole di Sink, ha pesato parecchio nel consolidare la fiducia nella scelta fatta.
Una figura complessa, non riducibile al ruolo di antagonista
Nel delineare la propria interpretazione, Sink ha insistito sulla necessità di dare a Jean Grey un passato credibile, richiamando anche la figura della sorella Sara come elemento chiave per comprenderne le motivazioni all'interno di Spider-Man: Brand New Day. L'attrice ha descritto un personaggio segnato da esperienze dolorose che condizionano ogni sua scelta nel presente, rifiutando però l'etichetta semplicistica di villain: "Mi hanno detto che ero la villain, ma che in realtà non lo sei, ed è così che l'ho interpretata. Non voglio davvero entrare in questa aura da cattiva. Perché nella sua testa è tutto totalmente giustificato. Cosa con cui, tra l'altro, sono d'accordo. Penso che lo sia".
Un percorso destinato a proseguire nel franchise mutante
Il debutto in Spider-Man: Brand New Day non rappresenta un episodio isolato per Sadie Sink: la stessa Jean Grey tornerà infatti nel prossimo reboot dedicato agli X-Men, segnando così l'ingresso stabile nel nuovo corso mutante del Marvel Cinematic Universe per l'attrice che il grande pubblico continua ad associare soprattutto a Stranger Things.
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