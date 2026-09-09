Londra, in mostra le chitarre di Johnny Marr degli Smiths

Un frammento della storia del rock britannico è pronto a cambiare proprietario. A Londra, Christie's espone fino al 16 settembre la collezione personale di Johnny Marr, prima dell'attesissima asta che riunirà strumenti e cimeli appartenuti al leggendario musicista
Un pezzo fondamentale della musica britannica arriva da Christie's a Londra, dove fino al 16 settembre è allestita una mostra dedicata alla collezione personale di Johnny Marr, in vista dell'asta del 17 settembre. In vendita ci saranno 111 lotti, tra cui circa 80 chitarre appartenute al musicista che, insieme a Morrissey, fondò gli Smiths, la band di Manchester diventata negli anni Ottanta uno dei gruppi più influenti del pop-rock mondiale grazie a brani come This Charming Man, There Is a Light That Never Goes Out e How Soon Is Now?. Marr, considerato uno dei chitarristi più innovativi della sua generazione, ha poi costruito una lunga carriera da solista e collaborato con artisti come The Pretenders, Modest Mouse e The Cribs.
Le chitarre iconiche e i lotti destinati alla beneficenza
Tra gli strumenti più preziosi spicca la Gibson ES-355 Cherry Red del 1960, valutata tra 100.000 e 150.000 sterline, affiancata dalla Rickenbacker 330 Jetglo del 1982, utilizzata per registrare alcuni dei più grandi successi degli Smiths e prestata anche a Noel Gallagher per la copertina del singolo Supersonic. In catalogo compare inoltre la Martin D-28 del 1971, la chitarra acustica legata a There Is a Light That Never Goes Out. Christie's ha annunciato che il ricavato di 31 lotti sarà devoluto in beneficenza, trasformando l'asta non solo in un evento per collezionisti, ma anche in un'occasione per preservare e condividere l'eredità di uno dei protagonisti assoluti del rock inglese.
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