Londra, in mostra le chitarre di Johnny Marr degli Smiths

Un frammento della storia del rock britannico è pronto a cambiare proprietario. A Londra, Christie's espone fino al 16 settembre la collezione personale di Johnny Marr, prima dell'attesissima asta che riunirà strumenti e cimeli appartenuti al leggendario musicista

Un pezzo fondamentale della musica britannica arriva da Christie's a Londra, dove fino al 16 settembre è allestita una mostra dedicata alla collezione personale di Johnny Marr, in vista dell'asta del 17 settembre. In vendita ci saranno 111 lotti, tra cui circa 80 chitarre appartenute al musicista che, insieme a Morrissey, fondò gli Smiths, la band di Manchester diventata negli anni Ottanta uno dei gruppi più influenti del pop-rock mondiale grazie a brani come This Charming Man, There Is a Light That Never Goes Out e How Soon Is Now?. Marr, considerato uno dei chitarristi più innovativi della sua generazione, ha poi costruito una lunga carriera da solista e collaborato con artisti come The Pretenders, Modest Mouse e The Cribs.