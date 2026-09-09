Coez, la possibile scaletta del concerto a Taormina

Il 30 ottobre Coez ripartirà in tour con il primo dei tre spettacoli in scena all’Auditorium Concilazione di Roma. Successivamente, l’artista si esibirà all’Auditorium Lingotto di Torino, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, al Teatro Europauditorium di Bologna, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro Regio di Parma e infine al Teatro Petruzzelli di Bari

Terzultimo appuntamento con la tournée estiva di Coez . Il 10 settembre il cantautore sarà in concerto al Teatro Antico di Taormina . Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.

coez, la possibile scaletta

Dopo il concerto al Teatro Romano di Verona, giovedì 10 settembre Coez porterà la sua musica sul palco del Teatro Antico, questo l’indirizzo: via Teatro Greco, 1, 98100, Taormina. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 14 novembre al Palazzo dello Sport di Roma:

Estate 1998

Mr. Nobody

Mal di te

La tua canzone

Faccio un casino

Catene

Siamo morti insieme

Domenica

Jet

Lontana da me

Niente che non va

E yo mamma

Occhi rossi

Come nelle canzoni

Le parole più grandi

Dentro al fumo

Ti manca l’aria

Le luci della città

Alta marea

Taciturnal / Davide / !ly

Bella Mossa

Roma di notte

Fine dell’estate

Ali sporche

Qualcosa di grande

È sempre bello

La musica non c’è