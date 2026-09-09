Coez, la possibile scaletta del concerto a Taormina

Il 30 ottobre Coez ripartirà in tour con il primo dei tre spettacoli in scena all’Auditorium Concilazione di Roma. Successivamente, l’artista si esibirà all’Auditorium Lingotto di Torino, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, al Teatro Europauditorium di Bologna, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro Regio di Parma e infine al Teatro Petruzzelli di Bari
Terzultimo appuntamento con la tournée estiva di Coez. Il 10 settembre il cantautore sarà in concerto al Teatro Antico di Taormina. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio ai brani che potrebbero essere proposti.
coez, la possibile scaletta
Dopo il concerto al Teatro Romano di Verona, giovedì 10 settembre Coez porterà la sua musica sul palco del Teatro Antico, questo l’indirizzo: via Teatro Greco, 1, 98100, Taormina. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.30. Al momento l’artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 14 novembre al Palazzo dello Sport di Roma:
- Estate 1998
- Mr. Nobody
- Mal di te
- La tua canzone
- Faccio un casino
- Catene
- Siamo morti insieme
- Domenica
- Jet
- Lontana da me
- Niente che non va
- E yo mamma
- Occhi rossi
- Come nelle canzoni
- Le parole più grandi
- Dentro al fumo
- Ti manca l’aria
- Le luci della città
- Alta marea
- Taciturnal / Davide / !ly
- Bella Mossa
- Roma di notte
- Fine dell’estate
- Ali sporche
- Qualcosa di grande
- È sempre bello
- La musica non c’è
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Il 30 ottobre Coez ripartirà in tour con il primo dei tre spettacoli in scena all’Auditorium Concilazione di Roma. Successivamente, l’artista si esibirà all’Auditorium Lingotto di Torino, al Teatro degli Arcimboldi di Milano, al Teatro Europauditorium di Bologna, al Teatro Carlo Felice di Genova, al Teatro Regio di Parma e infine al Teatro Petruzzelli di Bari. Questo il calendario completo con tutti i dettagli dei concerti:
- 30 ottobre, Roma - Auditorium Concilazione
- 31 ottobre, Roma - Auditorium Concilazione
- 1° novembre, Roma - Auditorium Concilazione
- 7 novembre, Torino - Auditorium Lingotto
- 8 novembre, Torino - Auditorium Lingotto
- 16 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 17 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 18 novembre, Milano - Teatro Arcimboldi
- 23 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
- 24 novembre, Bologna - Teatro Europauditorium
- 26 novembre, Genova - Teatro Carlo Felice
- 28 novembre, Parma - Teatro Regio
- 7 dicembre, Bari - Teatro Petruzzelli
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