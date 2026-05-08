Coez, testo e significato del singolo Ci vuole una Laurea

E' finalemnte uscito Ci Vuole una Laurea , il nuovo singolo di Coez presente nel trailer e nella colonna sonora della nuova serie di animazione Due Spicci creata, scritta e diretta da Zerocalcare che arriverà su Netflix il prossimo 27 maggio. Il brano, prodotto da Golden Years , sancisce la collaborazione artistica tra il cantautore e il fumettista. Ci Vuole una Laurea unisce lo stile identitario di Coez , con un ritornello melinconico, all’ironia dolceamara che caratterizza le storie di Zerocalcare . In continuità con i temi raccontati nella serie, la canzone riflette su come le complicazioni della vita personale mettano sotto pressione i rapporti, spingendo i protagonisti a confrontarsi con scelte difficili, in un equilibrio costante tra leggerezza e introspezione. Inoltre dall’8 luglio Coez tornerà live in alcune delle più suggestive location open air d’Italia col tour Coez Live 2026 - From The Rooftop , portando in giro in veste live il suo progetto From the Rooftop .

CI VUOLE UNA LAUREA, IL TESTO

Le mani nelle tasche

Sulla felpa brasche

Ballavi senza casqué

In area senza paste

Ti ricordo così

Prima di sto casino

Vorrei fossimo lì

Vorrei fossi vicino

Parole tanto grandi da non contenerle

Siamo cresciuti a sberle puntando alle stelle

Per tutto ciò che ottieni perdi qualche cosa

Prima non lo sapevo, ora so bene cosa

Siamo ancora in salita che spingiamo quella bici senza la catena

Non avevamo santi dalla nostra ma tu avevi sempre un preghiera

Ma tu t’immaginavi

A finir male così

Dico “Ci vuole una laurea”, bisogna essere bravi

Ma tu non ci pensavi

Anche se dici di sì

Gli altri una storia una così, non se la danno via gratis

Oggi non torno a casa

Tiro dritto su quest’autostrada

Voglio solo sparire da ogni radar

Ogni mossa sbagliata diventa una lezione

Cambiamo così tanto da non riconoscerci nelle persone

E mi rigiro in questo letto così forte che mi sveglio con la nausea

Tutte queste sostanze complicano solamente invece di darci una pausa

Ma tu t’immaginavi

A finir male così

Dico “Ci vuole una laurea”, bisogna essere bravi

Ma tu non ci pensavi

Anche se dici di sì

Gli altri una storia una così, non se la danno via gratis

Ma tu t’immaginavi (Hai preso il meglio del peggio però)

Ma tu non ci pensavi (Che poteva succedere a tutti, a noi no)

Ma tu t’immaginavi (Hai preso il meglio del peggio però)

A finir male così

Dico “Ci vuole una laurea”, bisogna essere bravi

(Poteva succedere a tutti, a noi no)