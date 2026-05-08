Coez, testo e significato del singolo Ci vuole una Laurea

La canzone fa riflettere su come le complicazioni della vita personale mettano sotto pressione i rapporti, spingendo i protagonisti a confrontarsi su scelte difficili
E' finalemnte uscito Ci Vuole una Laurea, il nuovo singolo di Coez presente nel trailer e nella colonna sonora della nuova serie di animazione Due Spicci creata, scritta e diretta da Zerocalcare che arriverà su Netflix il prossimo 27 maggio. Il brano, prodotto da Golden Years, sancisce la collaborazione artistica tra il cantautore e il fumettista. Ci Vuole una Laurea unisce lo stile identitario di Coez, con un ritornello melinconico, all’ironia dolceamara che caratterizza le storie di Zerocalcare. In continuità con i temi raccontati nella serie, la canzone riflette su come le complicazioni della vita personale mettano sotto pressione i rapporti, spingendo i protagonisti a confrontarsi con scelte difficili, in un equilibrio costante tra leggerezza e introspezione. Inoltre dall’8 luglio Coez tornerà live in alcune delle più suggestive location open air d’Italia col tour Coez Live 2026 - From The Rooftop, portando in giro in veste live il suo progetto From the Rooftop.
CI VUOLE UNA LAUREA, IL TESTO
Le mani nelle tasche
Sulla felpa brasche
Ballavi senza casqué
In area senza paste
Ti ricordo così
Prima di sto casino
Vorrei fossimo lì
Vorrei fossi vicino
Parole tanto grandi da non contenerle
Siamo cresciuti a sberle puntando alle stelle
Per tutto ciò che ottieni perdi qualche cosa
Prima non lo sapevo, ora so bene cosa
Siamo ancora in salita che spingiamo quella bici senza la catena
Non avevamo santi dalla nostra ma tu avevi sempre un preghiera
Ma tu t’immaginavi
A finir male così
Dico “Ci vuole una laurea”, bisogna essere bravi
Ma tu non ci pensavi
Anche se dici di sì
Gli altri una storia una così, non se la danno via gratis
Oggi non torno a casa
Tiro dritto su quest’autostrada
Voglio solo sparire da ogni radar
Ogni mossa sbagliata diventa una lezione
Cambiamo così tanto da non riconoscerci nelle persone
E mi rigiro in questo letto così forte che mi sveglio con la nausea
Tutte queste sostanze complicano solamente invece di darci una pausa
Ma tu t’immaginavi
A finir male così
Dico “Ci vuole una laurea”, bisogna essere bravi
Ma tu non ci pensavi
Anche se dici di sì
Gli altri una storia una così, non se la danno via gratis
Ma tu t’immaginavi (Hai preso il meglio del peggio però)
Ma tu non ci pensavi (Che poteva succedere a tutti, a noi no)
Ma tu t’immaginavi (Hai preso il meglio del peggio però)
A finir male così
Dico “Ci vuole una laurea”, bisogna essere bravi
(Poteva succedere a tutti, a noi no)
Approfondimento
Zerocalcare, un inedito di Coez nella nuova serie tv Due spicci
"Singolarmente", i 32 singoli usciti e da non perdere
Miglior singolo del mese è Clessidra Ferma di Sabrina Russo che racconta con delicatezza come certe assenze non finiscono: cambiano forma, diventano ricordo e continuano a brillare dentro di noi. Menzione speciale per Valentina Polinori, I'm Not a Blonde, Bonje in Yurt e Dalila Spagnolo. Tolta l'artista campana, tutti gli altri brani, scelti tra oltre 300 ascolti, sono al secondo posto a pari merito. SELEZIONE E SCELTA DEI BRANI A CURA DI FABRIZIO BASSO