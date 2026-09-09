Levante, la possibile scaletta del concerto a Milano

Il 9 ottobre la cantautrice pubblicherà il nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza. Levante ha raccontato sul suo profilo Instagram: “È la mia ossessione da circa tre anni. Amo profondamente questo nuovo lavoro”
In attesa dell’uscita del nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza, mercoledì 9 settembre Levante concluderà la tournée estiva con lo show in programma al Parco della Musica di Milano. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’atteso spettacolo: dall’orario di inizio alle canzoni che potrebbero essere proposte.
levante, la possibile scaletta
Dopo il concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 9 settembre Levante sarà al Parco della Musica, questo l’indirizzo: via Enzo Jannacci, 20054, Segrate, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.40. In attesa dell’appuntamento, la cantautrice ha scritto sul profilo Instagram da oltre 980.000 follower: “Un altro abbraccio con i fan. L’ultimo di questo tour. Mi mancherete… ma sarà davvero poco il tempo della distanza questa volta”.
Al momento l'artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 5 settembre al concerto di Imola:
- Dell’amore il fallimento
- Capitale, mio capitale
- Le lacrime non macchiano
- Follemente
- Reali
- Bravi tutti voi
- Ciao per sempre
- Rancore
- Ruggine
- Io ero io
- Lo stretto necessario
- Leggera
- Gesù Cristo sono io
- Andrà tutto bene
- Mi manchi
- Sono blu
- Vivo
- Non me ne frega niente
- MAIMAI
- Alfonso
- Pezzo di me
- Malìa
- Niente da dire
- Sei tu
- Vertigine
- Tikibombom
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Ad agosto Levate ha parlato del suo nuovo progetto discografico Dell’amore il fallimento e altri passi di danza in un post su Instagram: “È la mia ossessione da circa tre anni. Amo profondamente questo nuovo lavoro che pubblicheremo giorno 9 ottobre. In questi giorni di pausa l’ho ritrovato ovunque. Seguo il colore della combustione solare, delle patatine alla paprika, dei paracaduti sopra di me”.
Quest'anno l’artista (FOTO) è tornata in gara sul palco del Teatro Ariston presentando il brano Sei tu alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Tra i suoi successi ricordiamo Alfonso, Non me ne frega niente, Vivo, Tiki bom bom e Al mio paese in collaborazione con Serena Brancale e Delia.
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La cantautrice siciliana sarà in gara tra i 30 Big della 76ª edizione della kermesse canora in programma dal 24 al 28 febbraio sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini. Nella serata dei duetti si esibirà con Gaia nel brano I maschi di Gianna Nannini