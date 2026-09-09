Levante, la possibile scaletta del concerto a Milano

Il 9 ottobre la cantautrice pubblicherà il nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza. Levante ha raccontato sul suo profilo Instagram: “È la mia ossessione da circa tre anni. Amo profondamente questo nuovo lavoro”

levante, la possibile scaletta

Dopo il concerto all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma, il 9 settembre Levante sarà al Parco della Musica, questo l’indirizzo: via Enzo Jannacci, 20054, Segrate, Milano. Stando a quanto comunicato dal sito di Ticketone, lo spettacolo avrà inizio alle ore 21.40. In attesa dell’appuntamento, la cantautrice ha scritto sul profilo Instagram da oltre 980.000 follower: “Un altro abbraccio con i fan. L’ultimo di questo tour. Mi mancherete… ma sarà davvero poco il tempo della distanza questa volta”.

Al momento l'artista non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla possibile scaletta della serata. Secondo quanto rilanciato da Setlist, questi i brani eseguiti il 5 settembre al concerto di Imola:

Dell’amore il fallimento

Capitale, mio capitale

Le lacrime non macchiano

Follemente

Reali

Bravi tutti voi

Ciao per sempre

Rancore

Ruggine

Io ero io

Lo stretto necessario

Leggera

Gesù Cristo sono io

Andrà tutto bene

Mi manchi

Sono blu

Vivo

Non me ne frega niente

MAIMAI

Alfonso

Pezzo di me

Malìa

Niente da dire

Sei tu

Vertigine

Tikibombom