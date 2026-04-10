Serena Brancale, Levante e Delia, tutto sul singolo Al Mio Paese

Pubblicato il 3 aprile 2026 e in rotazione radiofonica da oggi, venerdì 10 aprile, questo nuovo brano si impone come uno dei passaggi più significativi del nuovo percorso artistico di Brancale. E si configura anche come un punto d’incontro tra identità differenti, capace di anticipare le coordinate espressive dell’album "Sacro". Tre artiste che danno vita a un dialogo musicale stratificato, lontano da logiche meramente collaborative. Ecco le parole della canzone, di cui spiegheremo anche il significato tra le righe

Tre voci, un’unica direzione: Serena Brancale, Levante e Delia riscrivono il senso di Al mio paese. Pubblicato il 3 aprile 2026 e in rotazione radiofonica da venerdì 10 aprile 2026, questo nuovo singolo si impone come uno dei passaggi più significativi del nuovo percorso artistico di Serena Brancale. Più che una semplice uscita discografica, il brano si configura come un punto d’incontro tra identità differenti, capace di anticipare le coordinate espressive dell’album SACRO. Accanto a Serena Brancale, trovano spazio Levante e Delia, tre artiste che danno vita a un dialogo musicale stratificato, lontano da logiche meramente collaborative. Il loro incontro va oltre la formula del featuring: alla base di Al mio paese non c’è una collaborazione costruita a tavolino. Il brano nasce piuttosto come il risultato di traiettorie artistiche che si incrociano in modo naturale. Serena Brancale, Levante e Delia non si limitano a condividere una traccia, ma mettono in comune visioni, sensibilità e approcci differenti alla musica. Serena Brancale imprime nel pezzo l’impronta della Puglia, fatta di ritmo, presenza fisica e una forte componente groove. Levante e Delia, entrambe legate alla Sicilia, introducono invece due tensioni distinte: da un lato una scrittura più narrativa, dall’altro un’espressività immediata, quasi viscerale. Il risultato non si riduce a una somma di interventi, ma costruisce un equilibrio complesso, che rappresenta la vera sfida del progetto. Scopriamo di seguito il testo e il significato tra le righe della canzone Al mio paese. E in fondo a questo articolo trovate il videoclip ufficiale della canzone.

Il testo del singolo "Al mio paese" Mi sento una Gitana per la strada

le notti in metropolitana

mi manchi ma domani torno a casa

e finalmente, sto con te Incominciano le ferie

quando torno al mio paese

le madonne nelle chiese

quando torno al mio paese

con le luci sempre accese

quando torno al mio paese

le signore sulle sedie

quando torno al mio paese

tra le piazze sempre piene

quando torno al mio paese

per l’amore e per la fede

torni sempre al tuo paese

torni sempre al tuo paese Carusi ca iuacanu n’menzu a na strata, sotto i palazzi del centro

in mezzo alla strada

gente che mangia, che beve, che piange

quando risente il suo accento

la storia è uguale

Sicilia e Calabria

da Bari fino a Sorrento

giri le case di tutti i parenti

perché se non vieni mi offendo

caru tutt’u munnu è paisi

ma il mio resta sempre al sud

guagliù quando scendi vuoi restare giù Maria Rita che stende

le lenzuola che volano bianche sulle bancarelle

e non andiamo di fretta

mi manchi ma domani

torno a casa

e finalmente sto con te Incominciano le ferie

quando torno al mio paese

le madonne nelle chiese

quando torno al mio paese

con le luci sempre accese

quando torno al mio paese

le signore sulle sedie

quando torno al mio paese

tra le piazze sempre piene

quando torno al mio paese

per l’amore e per la fede

torni sempre al tuo paese

torni sempre al tuo paese Ciuri ciuri la vita che scorre

tra le luminarie mi accendo

Rosalia mi aspetta al bancone

mi bacia con gli occhi ridenti

santi patroni e devoti

fuochi nel cielo sui volti

l’aria di zucchero tutti respirano

stiamo qui ore e ore

danza l’estate sulla nostalgia

non vorrei andare più via mi manchi ma domani

torno a casa

e finalmente sto con te Incominciano le ferie

quando torno al mio paese

le madonne nelle chiese

quando torno al mio paese

con le luci sempre accese

quando torno al mio paese

le signore sulle sedie

quando torno al mio paese

tra le piazze sempre piene

quando torno al mio paese

per l’amore e per la fede

torni sempre al tuo paese

torni sempre al tuo paese

torni sempre al tuo paese Approfondimento Serena Brancale con Gregory Porter e Delia a Sanremo 2026, il duetto

Il significato: tra appartenenza e movimento Il titolo Al mio paese richiama immediatamente un immaginario legato alle origini, al ritorno e alla dimensione domestica. Tuttavia, il brano evita di adagiarsi su una rappresentazione stereotipata o nostalgica. L’idea di “paese” viene rielaborata in chiave dinamica, trasformandosi in uno spazio vissuto, attraversato, condiviso. All’interno del testo emergono immagini legate all’estate, alle notti che si allungano e a una libertà che si esprime soprattutto nella collettività. L’appartenenza non è mai immobile: si trasforma, si mescola, diventa esperienza concreta fatta di relazioni, rituali e memoria. La presenza di tre voci contribuisce a rendere il racconto corale, senza che una prospettiva prevalga sulle altre. Approfondimento Chi è Delia, la cantante che duetta con Serena Brancale a Sanremo 2026

Dentro SACRO: un progetto che unisce dimensioni diverse Al mio paese si inserisce nel contesto di SACRO, l’album di Serena Brancale pubblicato oggi, venerdì 10 aprile 2026. In questo quadro, il singolo assume una funzione precisa, diventando parte di un discorso più ampio che oscilla tra introspezione e apertura. Se Qui con me si configurava come un’espressione intima e personale, in questo caso il linguaggio si amplia e si fa condiviso. Il progetto include brani già noti come Serenata con Alessandra Amoroso e Bésame Mucho con Gregory Porter e Delia, insieme a nuove tracce che contribuiscono a delineare un percorso articolato. L’album sembra muoversi lungo una linea di tensione costante, cercando di tenere insieme elementi diversi: spiritualità, corporeità, memoria e dimensione festiva. Un equilibrio non sempre semplice da mantenere, ma che definisce l’identità stessa del lavoro. Approfondimento Sanremo 2026 Serena Brancale: "Fiera di un brano dedicato a mia mamma"

La dimensione live: il racconto che prende forma L’esperienza di SACRO non si esaurisce nella registrazione in studio. Il progetto trova una naturale estensione nella dimensione dal vivo, ambito in cui Serena Brancale ha costruito una parte significativa della propria credibilità artistica. Il SACRO TOUR prenderà il via da Londra il 30 aprile 2026 e proseguirà tra Italia ed Europa fino a ottobre, con una chiusura prevista a Bari. Una scelta che assume un valore simbolico: il ritorno nella propria città dopo un percorso internazionale richiama direttamente il tema centrale di Al mio paese. In questo caso, il concetto di ritorno non resta confinato a una narrazione astratta, ma si traduce in esperienza concreta, vissuta sul palco. Approfondimento Serena Brancale, concerto Milano: "Sono istintiva poi mi mordo lingua"

Il nodo centrale: coesistenza o sovrapposizione? Resta aperta una questione fondamentale. Serena Brancale, Levante e Delia portano ciascuna un’identità forte, una scrittura riconoscibile e un immaginario definito. Il punto cruciale non è la presenza simultanea di questi elementi, ma la loro capacità di convivere senza annullarsi. È proprio in questo spazio condiviso che si gioca il senso dell’operazione. Non nella semplice unione di tre nomi, ma nella possibilità di generare un linguaggio comune. Approfondimento Sanremo, il testo della canzone di Serena Brancale: Anema e core

Il testo: immagini, lingua e radici Il testo di Al mio paese costruisce un racconto fatto di frammenti visivi e linguistici che restituiscono la complessità del Sud Italia. Accanto all’italiano compaiono espressioni dialettali e riferimenti geografici che attraversano territori diversi, dalla Sicilia alla Calabria, fino a Bari e Sorrento. Le immagini evocano scene quotidiane e rituali collettivi: le piazze affollate, le luci sempre accese, le figure femminili sedute fuori casa, le feste patronali e le luminarie. La dimensione personale si intreccia con quella comunitaria, dando forma a un paesaggio emotivo condiviso. Il brano restituisce anche il senso del ritorno, espresso attraverso una tensione continua tra distanza e desiderio di ricongiungimento. La frase “mi manchi ma domani torno a casa e finalmente sto con te” diventa un punto di equilibrio tra assenza e presenza, tra movimento e radicamento. Allo stesso tempo, elementi come “Carusi ca iuacanu n’menzu a na strata” e “ciuri ciuri la vita che scorre” introducono una componente identitaria forte, legata alla lingua e alla tradizione, senza mai perdere il contatto con una dimensione contemporanea. Approfondimento Serena Brancale e Alessandra Amoroso a Sanremo, duetto e testo cover