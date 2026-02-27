Chi è Delia, la cantante che duetta con Serena Brancale a Sanremo 2026

Chi è Delia, la cantante che duetta con Serena Brancale a Sanremo 2026Approfondimenti
Introduzione
Dalla semifinale di X Factor 2025 al palco più osservato d’Italia: Delia arriva a Sanremo 2026 con l’emozione di chi sa che certi sogni non bussano due volte. La cantautrice catanese duetta nella serata delle cover con Serena Brancale e con l’ospite internazionale Gregory Porter sulle note di Bésame mucho, in uno dei momenti più attesi della 76ª edizione del Festival.
L’invito è arrivato direttamente dalla Brancale, in gara quest’anno con Qui con me, dopo il successo di Anema e core. «I sogni a volte possono diventare realtà», ha scritto Delia sui social, condividendo l’abbraccio con l’artista pugliese e l’emozione per il debutto all’Ariston
Quello che devi sapere
Chi è DELIA
Nome d’arte di Delia Buglisi, 25 anni, originaria di Catania, è una cantautrice che intreccia folk, tradizione e scrittura contemporanea. Il siciliano non è solo una cifra stilistica ma una dichiarazione d’identità: nelle sue canzoni diventa lingua emotiva, radice e respiro.
Diplomata al Conservatorio di Catania, unisce formazione accademica e istinto viscerale. Nel 2024 ha vinto la borsa di studio come miglior cantautrice a Isola degli Artisti, esperienza che le ha permesso di lavorare con autori e produttori di primo piano e di aprire concerti proprio di Serena Brancale, in un passaggio di testimone che oggi trova compimento sul palco dell’Ariston.
Delia a Sanremo 2026: il duetto con Serena Brancale
La partecipazione al Festival arriva nella serata delle cover, da sempre banco di prova emotivo e mediatico. La Sicilia, quest’anno, è una delle protagoniste non dichiarate della kermesse, tra big in gara e ospiti speciali. In questo mosaico, Delia rappresenta la nuova generazione.
Sul palco dell’Ariston porterà, insieme a Serena Brancale e Gregory Porter, una versione intensa e “sanguigna” di Bésame mucho. Un incontro tra jazz, radici mediterranee e sensibilità contemporanea. Non è escluso che la cantautrice inserisca qualche sfumatura della propria terra, anche solo nel timbro o nell’intenzione.
Per Delia è un battesimo di fuoco: l’Ariston non è un talent, è un rito collettivo. Ma l’emozione dichiarata non sembra frenarla. Anzi, diventa carburante. «Un po’ di tremarella ci sta», ha raccontato, «ma salirò su quel palco concentrata»
Da talent a palcoscenico “istituzionale”
Il passaggio da X Factor a Sanremo è spesso un momento chiave per gli artisti emergenti. Per Delia significa uscire dalla dimensione televisiva competitiva e confrontarsi con un pubblico trasversale, che va ben oltre la fanbase del talent.
Se a X Factor ha mostrato versatilità, a Sanremo è chiamata a dimostrare maturità scenica. Il duetto con una voce strutturata come quella di Serena Brancale e con un interprete internazionale come Gregory Porter rappresenta un salto qualitativo importante.
In un Festival che alterna nostalgia, star affermate e nuove scommesse, Delia incarna il ponte tra tradizione e futuro. Una voce giovane che non rinnega le radici ma le porta con sé, trasformandole in materia viva.
Il percorso a X Factor 2025
Terza classificata a X Factor Italia, in squadra con Jake La Furia, Delia si è distinta per versatilità e coraggio interpretativo. Il suo percorso è stato un attraversamento di mondi musicali lontanissimi tra loro: da Rosalía a Franco Battiato, da Fabrizio De André a Loredana Bertè.
I mash-up sono diventati il suo marchio di fabbrica: contaminazioni tra classica e pop, tra tradizione e urban, capaci di sorprendere giudici e pubblico. L’inedito Sicilia bedda ha poi messo a fuoco il cuore della sua poetica: una dichiarazione d’amore alla sua terra, attraversata da nostalgia e desiderio di riscatto.
Proprio questa identità forte e riconoscibile l’ha resa una delle rivelazioni dell’ultima edizione del talent.