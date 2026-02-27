Chi è Delia, la cantante che duetta con Serena Brancale a Sanremo 2026

La partecipazione al Festival arriva nella serata delle cover, da sempre banco di prova emotivo e mediatico. La Sicilia, quest’anno, è una delle protagoniste non dichiarate della kermesse, tra big in gara e ospiti speciali. In questo mosaico, Delia rappresenta la nuova generazione.

Sul palco dell’Ariston porterà, insieme a Serena Brancale e Gregory Porter, una versione intensa e “sanguigna” di Bésame mucho. Un incontro tra jazz, radici mediterranee e sensibilità contemporanea. Non è escluso che la cantautrice inserisca qualche sfumatura della propria terra, anche solo nel timbro o nell’intenzione.

Per Delia è un battesimo di fuoco: l’Ariston non è un talent, è un rito collettivo. Ma l’emozione dichiarata non sembra frenarla. Anzi, diventa carburante. «Un po’ di tremarella ci sta», ha raccontato, «ma salirò su quel palco concentrata»

La scaletta della quarta serata di Sanremo