Francesco Totti e Ilary Blasi hanno divorziato ufficialmente dopo 21 anni di matrimonio. L’udienza si è tenuta ieri in tribunale. Restano aperte le cause su patrimonio, Rolex e mantenimento dei figli. Tra circa due mesi la sentenza sarà definitiva e, dopo 30 giorni, entrambi potranno risposarsi. Prosegue il contenzioso economico

È finita la storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due erano ieri in tribunale per l’udienza sul divorzio. A riferirlo sono “Il Corriere della Sera” e “Il Messaggero”. Il giudice Gianluca Gelso ha messo la parola fine a un matrimonio durato 21 anni, nonostante il tentativo di indicare una strada per una possibile riconciliazione. Nessuno dei due coniugi ha aperto spiragli.

Tra circa due mesi il tribunale dichiarerà il divorzio. Dopo la comunicazione della sentenza e trascorsi 30 giorni, entrambi potranno risposarsi. Secondo quanto riportato dai quotidiani, Ilary Blasi potrebbe sposare l’imprenditore tedesco Bastian Muller.