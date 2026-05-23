Francesco Totti e Ilary Blasi hanno divorziato ufficialmente dopo 21 anni di matrimonio. L’udienza si è tenuta ieri in tribunale. Restano aperte le cause su patrimonio, Rolex e mantenimento dei figli. Tra circa due mesi la sentenza sarà definitiva e, dopo 30 giorni, entrambi potranno risposarsi. Prosegue il contenzioso economico
È finita la storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due erano ieri in tribunale per l’udienza sul divorzio. A riferirlo sono “Il Corriere della Sera” e “Il Messaggero”. Il giudice Gianluca Gelso ha messo la parola fine a un matrimonio durato 21 anni, nonostante il tentativo di indicare una strada per una possibile riconciliazione. Nessuno dei due coniugi ha aperto spiragli.
Tra circa due mesi il tribunale dichiarerà il divorzio. Dopo la comunicazione della sentenza e trascorsi 30 giorni, entrambi potranno risposarsi. Secondo quanto riportato dai quotidiani, Ilary Blasi potrebbe sposare l’imprenditore tedesco Bastian Muller.
Patrimonio e mantenimento: il contenzioso continua
La chiusura del divorzio non mette fine alle altre cause. Restano aperte le udienze sulla separazione per definire l’assegno di mantenimento dei tre figli e le spese di manutenzione della villa all’Eur, dove vivono Ilary Blasi e i ragazzi.
A settembre è attesa la consulenza tecnica d’ufficio sui patrimoni dei due ex coniugi. Durante l’istruttoria potrebbero essere sentiti anche Christian, Chanel e Isabel Totti.
Assegno ai figli e posizione della difesa
La difesa di Totti chiederà una ulteriore riduzione dell’assegno mensile da 12.500 euro. La richiesta si basa sulla presunta autosufficienza economica dei due figli maggiori. Christian lavora nel direttivo della scuola calcio Longarina. Chanel, maggiorenne, lavora per una società di influencer con circa 500mila follower e ha guadagnato anche dalla partecipazione a “Pechino Express”, programma che ha vinto.
Resterebbe a carico dell’ex calciatore la figlia minore Isabel, di 10 anni.
Il caso Isabel e la “guerra dei Rolex”
Come ricorda “Il Corriere della Sera”, Isabel è stata al centro di un procedimento giudiziario. Ilary Blasi aveva accusato Totti di abbandono di minore per aver lasciato la bambina sola in casa. Il procedimento penale è stato archiviato lo scorso gennaio.
Resta infine aperta la cosiddetta “guerra dei Rolex”, una disputa che va avanti da quattro anni e che continua a dividere i due ex coniugi.
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