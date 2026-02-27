Serena Brancale con Gregory Porter e Delia a Sanremo 2026, duetto e cover di Besame MuchoMusica
Introduzione
Il 27 febbraio, nella quarta serata della 76ª edizione del Festival di Sanremo (DIRETTA) in programma al Teatro Ariston sotto la direzione artistica di Carlo Conti e con la co-conduzione fissa di Laura Pausini, i 30 Big (TUTTI I CANTANTI) in gara si sfideranno nei duetti e nelle cover con ospiti italiani e internazionali. Tra loro, Serena Brancale si esibirà con Gregory Porter e DELIA nel brano Bésame Mucho di Consuelo Velázquez.
Quello che devi sapere
Serena Brancale al Festival di Sanremo 2026
Serena Brancale, 36 anni, partecipa per la terza volta in gara al Festival di Sanremo con il brano Qui con me, dedicato alla mamma scomparsa. Nella serata di esordio al Teatro Ariston, la cantante si è commossa alla fine dell'esibizione.
Nella serata delle cover salirà sul palco con Gregory Porter e DELIA per cantare il brano Bésame Mucho di Consuelo Velázquez.
Nata il 4 maggio 1989 a Bari, Serena Brancale ha conquistato il pubblico e la critica con l'incredibile personalità artistica. Polistrumentista, performer e compositrice, negli anni ha unito la passione per il soul, l’R&B e il jazz alla spiccata propensione alla sperimentazione e alla contaminazione. Il pubblico televisivo ha conosciuto l'artista nel Festival di Sanremo 2015, dove ha presentato una versione raffinatissima della ballad jazz Galleggiare, contenuta nell'omonimo album. La sua musica ha poi attirato l’attenzione di rinomati esponenti del jazz italiano e di importanti producer internazionali del calibro di Quincy Jones. Dotata di una voce scura e riconoscibile, nel 2018 ha dato vita a un progetto di stampo Nu-Soul, collaborando come autrice per numerosi big della canzone italiana, tanto da essere considerata oggi il fiore all'occhiello della musica Nu-Soul e Jazz italiana all'estero. Tra gli altri, il brano Baccalà è diventato in pochissimo tempo una hit indiscussa e ha scalato rapidamente la Top 10 della chart Viral 50 Italia di Spotify, arrivando fino alla seconda posizione e rimanendo in classifica per 73 giorni consecutivi. Il singolo ha inoltre all’attivo milioni di streaming su tutte le piattaforme e ha spopolato su TikTok. Con le canzoni La zia e Stu Cafè, Brancale ha poi unito le influenze soul e R&B al dialetto barese, e dopo ha avviato una tournée di oltre 50 date sold out. Si è anche esibita nei jazz club più noti al mondo, con sei date sold out al Blue Note di Milano. Al Festival di Sanremo 2025 ha partecipato in gara con il brano Anema e Core, certificato disco di platino, e si è esibita nella serata delle cover con Alessandra Amoroso nel brano If I Ain’t Got You di Alicia Keys. Nello stesso anno è stata protagonista proprio insieme alla collega della hit estiva Serenata, e ha portato in giro l'Anema e Core Tour. Alla fine di aprile inizierà il tour europeo che toccherà anche Londra, Madrid, Barcellona e Parigi.
Chi sono Gregory Porter e DELIA
Nella serata delle cover, Serena Brancale salirà sul palco con Gregory Porter e DELIA Paci per cantare il brano Bésame Mucho di Consuelo Velázquez.
- Nato il 4 novembre 1971 a Sacramento, in California, il cantante Gregory Porter si è trasferito a New York nel 2004. Nel 2010 ha pubblicato il primo album, Water, nel 2012 il secondo disco, Be Good, e nel 2013 il terzo album, Liquid Spirit, che nel 2014 ha vinto il Grammy Award per il Miglior album jazz vocale. Nel 2016 ha pubblicato il quarto album, Take Me to the Alley.
- Nata nel 1999 a Catania, la cantautrice Delia Buglisi, in arte DELIA, intreccia folk e cantautorato con l’uso del siciliano come lingua universale e voce delle proprie radici. Laureata al Conservatorio di Catania, unisce formazione accademica e scrittura istintiva in una musica viscerale e autentica. Nel 2024 ha vinto la borsa di studio come Miglior cantautrice presso Isola degli Artisti, esperienza che le ha permesso di collaborare con autori e produttori di rilievo e di aprire concerti di artiste come Serena Brancale. Attualmente lavora su un primo album. L'artista ha conquistato il terzo posto a X Factor 2025 nella squadra di Jake La Furia, dove si è distinta per la versatilità e il coraggio interpretativo, che hanno unito in mash-up mondi musicali lontanissimi tra loro, da Rosalía a Franco Battiato, fino a Fabrizio De André e a Loredana Berté. Durante il percorso ha anche presentato l'inedito Sicilia Bedda.
"Bésame Mucho" di Consuelo Velázquez
Il brano Bésame mucho di Consuelo Velázquez è stato scritto nel 1940, prima del 24º compleanno della pianista e compositrice messicana e, secondo lei stessa, prima ancora di dare il primo bacio. Incisa per la prima volta dal cantante messicano Emilio Tuero, è presto diventata una delle canzoni più popolari del XX secolo e, nel 1999 è stata definita la canzone in lingua spagnola più cantata e registrata e, forse, anche la più tradotta in altre lingue. Numerose le versioni del brano di vari artisti, come i Beatles e Mina. La canzone esprime il disperato desiderio di amare nel presente, dettato dalla paura del distacco e dalla consapevolezza della caducità dell'amore.
Il testo della canzone
Ecco il testo del brano Bésame Mucho di Consuelo Velázquez:
Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche la última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte despues
Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche la última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte despues
Quiero sentirte muy cerca
Mirarme en tus ojos
Verte junto a má
Piensa que tal vez mañana yo ya estare lejos
Muy lejos de ti
Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche la última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte despues
Bésame, bésame mucho
Como si fuera esta noche la última vez
Bésame, bésame mucho
Que tengo miedo a perderte
Perderte despues
