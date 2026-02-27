Serena Brancale, 36 anni, partecipa per la terza volta in gara al Festival di Sanremo con il brano Qui con me, dedicato alla mamma scomparsa. Nella serata di esordio al Teatro Ariston, la cantante si è commossa alla fine dell'esibizione.

Nella serata delle cover salirà sul palco con Gregory Porter e DELIA per cantare il brano Bésame Mucho di Consuelo Velázquez.

Nata il 4 maggio 1989 a Bari, Serena Brancale ha conquistato il pubblico e la critica con l'incredibile personalità artistica. Polistrumentista, performer e compositrice, negli anni ha unito la passione per il soul, l’R&B e il jazz alla spiccata propensione alla sperimentazione e alla contaminazione. Il pubblico televisivo ha conosciuto l'artista nel Festival di Sanremo 2015, dove ha presentato una versione raffinatissima della ballad jazz Galleggiare, contenuta nell'omonimo album. La sua musica ha poi attirato l’attenzione di rinomati esponenti del jazz italiano e di importanti producer internazionali del calibro di Quincy Jones. Dotata di una voce scura e riconoscibile, nel 2018 ha dato vita a un progetto di stampo Nu-Soul, collaborando come autrice per numerosi big della canzone italiana, tanto da essere considerata oggi il fiore all'occhiello della musica Nu-Soul e Jazz italiana all'estero. Tra gli altri, il brano Baccalà è diventato in pochissimo tempo una hit indiscussa e ha scalato rapidamente la Top 10 della chart Viral 50 Italia di Spotify, arrivando fino alla seconda posizione e rimanendo in classifica per 73 giorni consecutivi. Il singolo ha inoltre all’attivo milioni di streaming su tutte le piattaforme e ha spopolato su TikTok. Con le canzoni La zia e Stu Cafè, Brancale ha poi unito le influenze soul e R&B al dialetto barese, e dopo ha avviato una tournée di oltre 50 date sold out. Si è anche esibita nei jazz club più noti al mondo, con sei date sold out al Blue Note di Milano. Al Festival di Sanremo 2025 ha partecipato in gara con il brano Anema e Core, certificato disco di platino, e si è esibita nella serata delle cover con Alessandra Amoroso nel brano If I Ain’t Got You di Alicia Keys. Nello stesso anno è stata protagonista proprio insieme alla collega della hit estiva Serenata, e ha portato in giro l'Anema e Core Tour. Alla fine di aprile inizierà il tour europeo che toccherà anche Londra, Madrid, Barcellona e Parigi.

2263387407 - ©Getty