Sanremo 2026, Serena Brancale con Qui con me. Il testo e la recensione della canzoneApprofondimenti
Introduzione
Dopo aver portato a Sanremo Anema e core del 2025, Serena Brancale fa il bis sul palco del Teatro Ariston con Qui con me. Esibizione con Bésame mucho con Gregory Porter e Delia per la serata dei duetti (IL RACCONTO LIVE DELLA SERATA - LA SCALETTA).
Quello che devi sapere
L'esibizione di Serena Brancale con Qui con me
Serena Brancale torna a Sanremo castana, rompendo con il biondo che l'ha sempre contraddistinta. Il cambio è però anche di atmosfera: Qui con me ha poco del jazz e dei ritmi del Meridione che l'hanno fatta conoscere. Questa volta si tenta di conquistare Sanremo facendo leva su un brano più classico, una ballata dedicata alla madre scomparsa. Una Serena Brancale insolita, che opta per ritmi più lenti e toni più seri. Sobria nel look (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) e nell'esecuzione. Il pubblico in sala all'Ariston ha già deciso: obiettivo raggiunto. Per il critico musicale di Sky TG24 Fabrizio Basso è "una canzone di somiglianze ancestrali" e il voto è 8 (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA).
La terza volta di Serena Brancale a Sanremo
Dopo aver presentato Galleggiare nella sezione delle Nuove Proposte nel 2015 e Anema e core nei Big nel 2025, quest’anno Serena Brancale salirà nuovamente sul palco del Teatro Ariston. Nell’estate dello scorso anno la cantautrice ha dominato le classifiche estive con il brano Serenata in collaborazione con Alessandra Amoroso. La canzone ha conquistato un disco di platino.
Qui con me, il testo della canzone di Serena Brancale
C'è una canzone alla radio che suona e che parla di noi.
Di quell'amore che resterà sempre, non passerà mai.
E quando ti penso lo sento arrivare quel brivido dentro che attraversa il cuore,
in questo silenzio sento la tua voce,
calma, la rabbia, la sete, la fame e non cambierà
quella complicità che da bambina cercavo nei tuoi occhi e che per sempre mi accompagnerà.
E se ti portassi via da quelle stelle
per cancellare il tuo addio dalla mia pelle scalerei la terra e il cielo
anche l'universo intero
per averti ancora qui con me.
E ti parlo come se mi stessi accanto
due gocce d'acqua non si perdono nel mare mai,
e poi guardami ma quanto ti assomiglio
nelle mani, nell'amore che mettevi ogni volta nelle cose
ed ogni giorno era sempre da festeggiare
Sono anch'io così
Noi così simili
Noi così simili
Rip. ritornello
Quanta vita ruba il tempo
Oltre i limiti ti sento
So che sei ancora qui con me.
Con me, con me
Il significato della canzone di Serena Brancale a Sanremo 2026
La canzone è una lettera d’amore alla mamma scomparsa. Serena Brancale canta: “E ti parlo come se mi stessi accanto, due gocce d'acqua non si perdono nel mare mai, e poi guardami ma quanto ti assomiglio”.
Chi sono gli autori della canzone di Serena Brancale
Testo di Serena Brancale, Noemi Bruno, Fiat131, Salvatore Mineo. Musica di Carlo Avarello, Fabio Barnaba, Serena Brancale, Fiat131.
Ed. Edizioni Avarello/In Bloom