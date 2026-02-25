Serena Brancale torna a Sanremo castana, rompendo con il biondo che l'ha sempre contraddistinta. Il cambio è però anche di atmosfera: Qui con me ha poco del jazz e dei ritmi del Meridione che l'hanno fatta conoscere. Questa volta si tenta di conquistare Sanremo facendo leva su un brano più classico, una ballata dedicata alla madre scomparsa. Una Serena Brancale insolita, che opta per ritmi più lenti e toni più seri. Sobria nel look (I LOOK DELLA PRIMA SERATA) e nell'esecuzione. Il pubblico in sala all'Ariston ha già deciso: obiettivo raggiunto. Per il critico musicale di Sky TG24 Fabrizio Basso è "una canzone di somiglianze ancestrali" e il voto è 8 (LE PAGELLE DELLA PRIMA SERATA).