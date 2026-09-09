È morto Sir Richard Alston, protagonista della New Dance britannica

Il coreografo, direttore artistico e insegnante, è morto a 77 anni nella sua casa di Londra, dopo un periodo di problemi di salute. Alla guida del Ballet Rambert prima e della Richard Alston Dance Company poi, ha firmato oltre cinquanta coreografie e lanciato una nuova generazione di danzatori e autori
Il mondo della danza perde uno dei suoi protagonisti più influenti. Sir Richard Alston è morto a 77 anni nella sua casa di Londra, dopo un periodo di problemi di salute. Coreografo, direttore artistico e insegnante, è stata una figura chiave della New Dance britannica, contribuendo a trasformare il linguaggio della danza contemporanea tra gli anni Settanta e Duemila. La notizia della scomparsa è stata riportata dal Guardian.
Il pioniere della New Dance
Arrivato alla danza soltanto a 18 anni, Alston trovò nella London Contemporary Dance School il terreno ideale per sviluppare un linguaggio personale, raffinato e profondamente musicale. Dopo un'importante esperienza a New York accanto all'universo creativo di Merce Cunningham, tornò nel Regno Unito dando vita a una delle stagioni più innovative della scena indipendente. Alla guida del Ballet Rambert prima e della Richard Alston Dance Company poi, firmò oltre cinquanta coreografie e lanciò una nuova generazione di danzatori e autori. Il suo stile, fatto di fluidità, rigore compositivo e dialogo costante con la musica, è diventato così riconoscibile da ispirare persino un termine informale nel mondo della danza britannica: “Alstony”, usato per descrivere la particolare qualità del movimento che caratterizzava le sue creazioni.