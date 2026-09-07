Serata speciale con tante stelle che sono state allieve della scuola di ballo diretta da Irina Kashkova. Come Timofej Andrijashenko, primo ballerino della Scala che danzerà con l’étoile Nicoletta Manni, Federico Tosello, oggi solista della Compagnia Introdans di Amsterdam o Aurora Damele solista dell'Opera di Varna. E sono tanti i danzatori che saliranno sul palco. “Il loro successo – spiega la direttrice - non è solo il frutto della passione ma il risultato di anni di studio quotidiano, rigore e applicazione” Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Il Teatro Carlo Felice di Genova si prepara a celebrare la danza con un grande evento. Lunedì 14 settembre 2026, alle ore 20.00, il palcoscenico del Teatro Carlo Felice ospiterà il Gran Gala di Danza, un appuntamento speciale che celebra i vent’anni della Scuola di Ballo della Fondazione ForDance, diretta da Irina Kashkova. Sarà un incontro tra passato e presente, talento e formazione, memoria ed emozione. Una serata pensata per riunire alcune delle più brillanti stelle della danza che hanno iniziato, concluso o perfezionato il proprio percorso artistico proprio con lei nella sua scuola di Genova.

“Non sarebbe stato possibile, per impegni professionali e distanze geografiche, riunirli proprio tutti - spiega Irina Kashkova - Questi ragazzi hanno iniziato un percorso di studi strutturato: il loro successo non è solo il frutto della passione per la danza, ma il risultato di anni di studio quotidiano, rigore, applicazione e un allenamento costante di diverse ore al giorno per sviluppare tecnica, flessibilità e forza”.

Una scuola di eccellenza In vent’anni di insegnamento con metodo, disciplina e dedizione, Irina Kashkova ha saputo cogliere e coltivare il talento in giovani bambine e bambini, trasformandoli in ballerini professionisti di fama nazionale e internazionale. Non solo. Con impegno e determinazione, ha costruito una struttura di eccellenza dedicata alla formazione professionale di ragazzi provenienti da tutto il mondo e contribuito alla promozione della cultura coreutica: una accademia di danza, un college internazionale dove i ragazzi possono soggiornare frequentando le scuole locali, uno staff di professionisti e un programma di stage e masterclass di prestigio, che rappresenta una vera eccellenza a Genova, un punto di riferimento in Italia e una realtà riconosciuta a livello internazionale.

Sul palcoscenico del Teatro Carlo Felice, saliranno dunque allievi e allieve del corpo di ballo della scuola e, insieme a loro, “le stelle che tornano a brillare” che, grazie alla seria formazione ricevuta, hanno costruito importanti carriere professionali, entrando a far parte di prestigiosi teatri e compagnie in Italia e nel mondo. Sarà una vera festa della danza: un galà ricco di bellezza, colore, eleganza, entusiasmo ed energia nel quale le nuove generazioni potranno incontrare e condividere il palcoscenico con chi, partendo dalla stessa scuola, ha trasformato un desiderio in una professione ai massimi livelli.

Le stelle che tornano a brillare Ecco le stelle che tornano a brillare nel Gran Galà sul palcoscenico del Teatro Carlo Felice. Timofej Andrijashenko – Primo ballerino del Teatro alla Scala di Milano. Interprete apprezzato per la solidità tecnica, l'eleganza e il forte carisma scenico. Nel corso della sua carriera ha affrontato i grandi protagonisti del repertorio, affermandosi tra i danzatori di riferimento del balletto internazionale. Federico Tosello – Solista della Compagnia Introdans di Amsterdam. Dopo la formazione alla Scuola di Ballo di Irina Kashkova, Federico Tosello ha intrapreso un percorso professionale internazionale che lo ha portato nella compagnia Introdans di Amsterdam, realtà di primo piano della danza contemporanea europea. Un artista capace di unire preparazione classica e sensibilità contemporanea. Gabriele Fornaciari – Teatro alla Scala di Milano. Anche Gabriele Fornaciari porta sul palcoscenico del galà il percorso di un giovane talento cresciuto attraverso una disciplina ed un metodo rigoroso e approdato al Teatro alla Scala, uno dei templi mondiali della danza. Aurora Damele – Solista del Teatro dell’Opera di Varna. Dalla formazione genovese a un'importante esperienza internazionale: Aurora Damele è oggi solista del Teatro dell'Opera di Varna, in Bulgaria. Una carriera che testimonia come talento e preparazione possono aprire le porte dei grandi palcoscenici europei. Vladimir Mozgovoi – Solista del Teatro dell’Opera di Varna. porta nel galà la forza e la tradizione della grande scuola del balletto, unite ad un percorso professionale maturato in ambito internazionale. Nika Dubychynska – Solista del Teatro di Varna, completa il gruppo delle stelle che tornano a Genova per condividere con il pubblico la propria esperienza e il risultato di un percorso artistico nato anche grazie alla formazione ricevuta alla scuola. Al cast “stellare” dell’evento si uniranno anche: Nicoletta Manni, Étoile del Teatro alla Scala di Milano e Agnese Di Clemente, solista del Teatro alla Scala di Milano.