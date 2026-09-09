Stevie Wonder ha annunciato il primo tour in Europa in 16 anni

Nel Songs in the Key of Life Performances – 50th Anniversary Tour, l'artista vincitore di 25 Grammy Awards celebrerà l'iconico doppio album uscito nel 1976. Inizierà nel Regno Unito il 13 ottobre 2026 e terminerà negli Stati Uniti il 19 dicembre 2026. Nessun appuntamento è invece previsto in Italia Seguici su: Google Discover Fonti Preferite

Stevie Wonder ha annunciato le date del Songs in the Key of Life Performances – 50th Anniversary Tour, una celebrazione del suo iconico doppio album del 1976, che contiene anche la canzone Isn’t She Lovely. L’artista vincitore di 25 Grammy Awards, 76 anni, eseguirà il disco nella sua interezza. Il tour toccherà gli Stati Uniti e l’Europa, dove sarà il primo in 16 anni dopo gli ultimi concerti nel 2010, che avevano incluso anche una tappa in Italia, a Verona. Ora, il nuovo show inizierà il 13 ottobre 2026 all’Utilita Arena di Birmingham, nel Regno Unito, e toccherà poi la Francia (Parigi), la Danimarca (Copenaghen), la Norvegia (Oslo), la Svezia (Stoccolma), la Germania (Hannover e Colonia), i Paesi Bassi (Amsterdam) e l’Irlanda (Dublino), prima di tornare nel Regno Unito (Londra, Manchester e Glasgow). Nessun appuntamento è invece previsto in Italia. Il 19 novembre 2026 Stevie Wonder proseguirà con la prima tappa negli Stati Uniti, al Madison Square Garden di New York, per poi raggiungere Chicaco, Washington D.C. e Detroit, fino all’ultimo appuntamento del 19 dicembre 2026 all’Intuit Dome di Los Angeles. I biglietti saranno in vendita da giovedì 10 settembre 2026.

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LE TAPPE DEL SONGS IN THE KEY OF LIFE PERFORMANCES - 50TH ANNIVERSARY TOUR Ecco le date in Europa e negli Stati Uniti del Songs in the Key of Life Performances – 50th Anniversary Tour di Stevie Wonder: 13 ottobre 2026 – Utilita Arena, Birmingham

– Utilita Arena, 15 ottobre 2026 – Accor Arena, Parigi

– Accor Arena, 18 ottobre 2026 – Royal Arena, Copenaghen

– Royal Arena, 20 ottobre 2026 – Unity Arena, Oslo

– Unity Arena, 22 ottobre 2026 – 3Arena, Stoccolma

– 3Arena, 24 ottobre 2026 – ZAG-Arena, Hannover

– ZAG-Arena, 26 ottobre 2026 – Lanxess Arena, Colonia

– Lanxess Arena, 28 ottobre 2026 – Ziggo Dome, Amsterdam

– Ziggo Dome, 1° novembre 2026 – 3Arena, Dublino

– 3Arena, 3 novembre 2026 – The O2, Londra

– The O2, 8 novembre 2026 – Co-op Live, Manchester

– Co-op Live, 11 novembre 2026 – OVO Hydro, Glasgow

– OVO Hydro, 19 novembre 2026 – Madison Square Garden, New York City

– Madison Square Garden, 21 novembre 2026 – United Center, Chicago

– United Center, 23 novembre 2026 – Capital One Arena, Washington DC

– Capital One Arena, 8 dicembre 2026 – Fox Theatre, Detroit

– Fox Theatre, 9 dicembre 2026 – Fox Theatre, Detroit

– Fox Theatre, 19 dicembre 2026 – Intuit Dome, Los Angeles Approfondimento Stevie Wonder, un nuovo album dopo 22 anni: Through the Eyes of Wonder

L'ALBUM SONGS IN THE KEY OF LIFE Pubblicato il 28 settembre 1976, l’album Songs in the Key of Life di Stevie Wonder contiene singoli di successo come Sir Duke, Isn’t She Lovely e I Wish e ha fatto guadagnare all’artista il Grammy Award nella categoria Album dell’anno. L’album ha inoltre ottenuto il disco di diamante con oltre 10 milioni di copie vendute ed è stato inserito nel National Recording Registry della Biblioteca del Congresso. Approfondimento “Songs in the key of life” di Stevie Wonder compie 50 anni