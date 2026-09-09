Caparezza si ritira? Il rapper saluta i fan: "Lasciatemi andare"

A luglio l'artista ha vinto la Targa Tenco 2026 nella categoria Miglior album in assoluto per Orbit Orbit: “Grazie per questo autorevole riconoscimento, ciliegina sulla torta di un percorso lungo e tortuoso, nato dal desiderio di raccontarmi attraverso le mie due passioni più grandi: il fumetto e la musica”
Sabato 5 settembre Caparezza ha chiuso il tour estivo con il concerto in piazza Borbone a Caserta. Durante i saluti finali, l’artista ha parlato del suo futuro artistico: “Non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità. È ovvio che ogni fine concerto dico che è l'ultimo e poi puntualmente vengo smentito”.
caparezza al pubblico: “lasciatemi andare”
Dopo oltre venti date in giro per l’Italia, il 5 settembre Caparezza ha chiuso la tournée estiva a supporto del progetto Orbit Orbit, uscito nell’ottobre dello scorso anno e certificato disco di platino. Come riportato da Rockol, l’artista si è espresso sul suo futuro lasciando un alone di mistero: “Non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità. È ovvio che ogni fine concerto dico che è l'ultimo e poi puntualmente vengo smentito, però sono in una condizione particolare per cui non abbiate paura, qualsiasi cosa farò starò bene, quindi lasciatemi andare”.
Caparezza (FOTO) ha aggiunto: “Il mio consiglio è questo non tenete le vostre idee dentro di voi, date loro corpo perché non ci sarà più tempo. Non c'è già più tempo”. Le dichiarazioni dell’artista hanno fatto il giro dei social lasciando il pubblico con molte domande. Pausa dai palcoscenici o ritiro dalla musica?
Approfondimento
Premio Tenco 2026, da Caparezza a Carmen Consoli: ecco i vincitori
A luglio Orbi Orbit ha vinto la Targa Tenco 2026 nella categoria Miglior album in assoluto. Il rapper ha scritto sul suo profilo Instagram: “Grazie per questo autorevole riconoscimento, ciliegina sulla torta di un percorso lungo e tortuoso, nato dal desiderio di raccontarmi attraverso le mie due passioni più grandi: il fumetto e la musica. Non ho aspettative sulle cose che faccio, non ne ho mai avute. Voglio soltanto che abbiano un senso per me. Forse è anche per questo che i complimenti mi imbarazzano e le gratificazioni mi sorprendono, sempre. Ci tengo però a condividere questa Targa Tenco con tutte le persone che hanno lavorato con me alla realizzazione di Orbit Orbit e con chiunque abbia mostrato interesse per quest’opera".
Nel corso degli anni Caparezza si è affermato come uno dei grandi protagonisti della scena rap conquistando pubblico e critica. Tra i suoi lavori ricordiamo Museica e Prisoners 709. Per quanto riguarda i brani, citiamo Fuori dal tunnel, Vengo dalla Luna, Goodbye Malinconia con Tony Hadley, Non me lo posso permettere, Ti fa stare bene e La scelta.
Approfondimento
Caparezza, l'album Orbit Orbit: "La sola libertà è l'immaginazione"
©IPA/Fotogramma
Auguri Caparezza: le frasi più famose delle sue canzoni
Michele Salvemini compie 50 anni: da 'Sono fuori dal tunnel' a 'Vieni a ballare in Puglia', con i suoi brani ha rivoluzionato la musica rap italiana