Caparezza si ritira? Il rapper saluta i fan: "Lasciatemi andare"

A luglio l'artista ha vinto la Targa Tenco 2026 nella categoria Miglior album in assoluto per Orbit Orbit: “Grazie per questo autorevole riconoscimento, ciliegina sulla torta di un percorso lungo e tortuoso, nato dal desiderio di raccontarmi attraverso le mie due passioni più grandi: il fumetto e la musica”

Sabato 5 settembre Caparezza ha chiuso il tour estivo con il concerto in piazza Borbone a Caserta. Durante i saluti finali, l’artista ha parlato del suo futuro artistico: “Non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità. È ovvio che ogni fine concerto dico che è l'ultimo e poi puntualmente vengo smentito”.

caparezza al pubblico: “lasciatemi andare”

Dopo oltre venti date in giro per l’Italia, il 5 settembre Caparezza ha chiuso la tournée estiva a supporto del progetto Orbit Orbit, uscito nell’ottobre dello scorso anno e certificato disco di platino. Come riportato da Rockol, l’artista si è espresso sul suo futuro lasciando un alone di mistero: “Non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità. È ovvio che ogni fine concerto dico che è l'ultimo e poi puntualmente vengo smentito, però sono in una condizione particolare per cui non abbiate paura, qualsiasi cosa farò starò bene, quindi lasciatemi andare”.

Caparezza (FOTO) ha aggiunto: “Il mio consiglio è questo non tenete le vostre idee dentro di voi, date loro corpo perché non ci sarà più tempo. Non c'è già più tempo”. Le dichiarazioni dell’artista hanno fatto il giro dei social lasciando il pubblico con molte domande. Pausa dai palcoscenici o ritiro dalla musica?