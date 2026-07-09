Premio Tenco 2026, da Caparezza a Carmen Consoli: ecco i vincitori

La canzone d'autore italiana ha i suoi nuovi protagonisti. Il Club Tenco ha annunciato i vincitori delle Targhe Tenco 2026 , assegnate ai migliori dischi pubblicati tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026. I premi saranno consegnati dal 22 al 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo

La canzone d'autore italiana celebra i suoi protagonisti con l'annuncio delle Targhe Tenco 2026, uno dei riconoscimenti più autorevoli del panorama musicale nazionale. Il Club Tenco ha svelato i vincitori delle sei categorie, premiando gli album e le canzoni pubblicati tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026. L'edizione di quest'anno ha fatto registrare un dato record nella fase finale delle votazioni, con 245 giurati tra giornalisti, critici musicali ed esperti del settore chiamati a esprimere le proprie preferenze. I premi saranno consegnati nel corso della 49ª edizione del Premio Tenco, in programma dal 22 al 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, appuntamento simbolo della musica d'autore italiana.

Miglior Album in assoluto - Caparezza

Ad aggiudicarsi il riconoscimento più ambito, quello per il Miglior Album in assoluto, è Caparezza con Orbit Orbit, che si impone con 57 voti al termine di una delle sfide più combattute degli ultimi anni. Alle sue spalle Andrea Laszlo De Simone, distanziato di una sola preferenza, mentre Madame e Mauro Ermanno Giovanardi chiudono a pari merito. Un successo che conferma ancora una volta la capacità del rapper pugliese di coniugare ricerca musicale, scrittura e sperimentazione.