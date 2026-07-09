Premio Tenco 2026, da Caparezza a Carmen Consoli: ecco i vincitori

Premio Tenco 2026, da Caparezza a Carmen Consoli: ecco tutti i vincitori delle targheMusica
La canzone d'autore italiana ha i suoi nuovi protagonisti. Il Club Tenco ha annunciato i vincitori delle Targhe Tenco 2026, assegnate ai migliori dischi pubblicati tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026. I premi saranno consegnati dal 22 al 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo
La canzone d'autore italiana celebra i suoi protagonisti con l'annuncio delle Targhe Tenco 2026, uno dei riconoscimenti più autorevoli del panorama musicale nazionale. Il Club Tenco ha svelato i vincitori delle sei categorie, premiando gli album e le canzoni pubblicati tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026. L'edizione di quest'anno ha fatto registrare un dato record nella fase finale delle votazioni, con 245 giurati tra giornalisti, critici musicali ed esperti del settore chiamati a esprimere le proprie preferenze. I premi saranno consegnati nel corso della 49ª edizione del Premio Tenco, in programma dal 22 al 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, appuntamento simbolo della musica d'autore italiana.
Miglior Album in assoluto - Caparezza
Ad aggiudicarsi il riconoscimento più ambito, quello per il Miglior Album in assoluto, è Caparezza con Orbit Orbit, che si impone con 57 voti al termine di una delle sfide più combattute degli ultimi anni. Alle sue spalle Andrea Laszlo De Simone, distanziato di una sola preferenza, mentre Madame e Mauro Ermanno Giovanardi chiudono a pari merito. Un successo che conferma ancora una volta la capacità del rapper pugliese di coniugare ricerca musicale, scrittura e sperimentazione.
Miglior Album in dialetto - Carmen Consoli
Netto il successo di Carmen Consoli, premiata con la Targa per il Miglior Album in dialetto grazie ad Amuri Luci. L'artista siciliana ottiene ben 137 voti, staccando ampiamente gli altri finalisti e ribadendo il valore di un progetto che valorizza lingua, tradizione e identità culturale attraverso una scrittura raffinata e profondamente personale. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: Daniele Sepe / Capitan Capitone & i Fratelli della Costa con 40N 14E (30 preferenze); Francesca Incudine con Radica (29 preferenze); Roberto Colella con Ce Sta Sempe Na Via (26 preferenze); Chiara Raggi con Zénta (18 preferenze).
migliore opera prima - Piji
Il premio per la Migliore Opera Prima va a Piji con Sta registrando audio…. Il cantautore conquista la giuria con un debutto originale e ricco di personalità, precedendo Francamente, Santamarea, Satantango e Sara Gioielli. Un riconoscimento che ogni anno mette in luce le nuove voci della canzone d'autore italiana. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: Francamente con Bitte Leben (43 preferenze); Santamarea con Anime storte (42 preferenze); Satantango con Satantango (37 preferenze); Sara Gioielli con Gioielli Neri (23 preferenze).
Miglior Album di interprete - Avincola
Nella categoria Miglior Album di interprete si impone Avincola con Avincola canta Carella. Il progetto dedicato al repertorio del cantautore romano conquista 96 preferenze e supera Tosca, Gnut con Alessandro D'Alessandro, Olden e P.A.O., confermando il valore di un lavoro capace di reinterpretare un autore importante con sensibilità e rispetto. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: Tosca con Feminae (59 preferenze); Gnut & Alessandro D’Alessandro con Dduje paravise (51 preferenze); Olden con Fanigliulo, l'artista (29 preferenze); P.A.O. con Le radici e la luna (6 preferenze).
Migliore Canzone Singola - Emma Nolde
La Migliore Canzone Singola è Quello che deve essere sarà di Emma Nolde, premiata per una scrittura intensa e contemporanea che ha convinto la giuria. Gli altri finalisti, in ordine di preferenze ottenute, sono: Ditonellapiaga con Che fastidio! (46 preferenze); Mauro Ermanno Giovanardi con Anni Zero (44 preferenze); Bianca d’Aponte con Straniero (36 preferenze). Moni Ovadia, Giovanna Famulari, Michele Gazich con Palestina, terra di dolore (36 preferenze); Tosca con Primavera (23 preferenze).
Migliore album a progetto - 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo)
Infine, il Migliore Album a progetto, riconoscimento assegnato al produttore, è 80 Buon compleanno Ivan (live in Teramo) (Officine Pan Idler Tommy, distribuito da Sony Music Italy / evento omonimo a cura di IMARTS – International Music And Arts) prodotto da Filippo Graziani, con 70 preferenze. Le altre opere finaliste, in ordine di preferenze ottenute, sono: Noi, Piero – Collettivo Jambona (45 preferenze); PIGRI - Teramo suona Ivan (44 preferenze); Il segreto di Penelope – Collettivo S.B.A.M. (31 preferenze); Buon compleanno Elvis Covered (17 preferenze).
appuntamento a ottobre all'Ariston di Sanremo
Il Premio Tenco 2026 si svolgerà dal 22 al 24 ottobre al Teatro Ariston di Sanremo, confermandosi uno degli eventi più prestigiosi dedicati alla canzone d'autore italiana. Nel corso della manifestazione saranno assegnati il Premio Tenco alla carriera, destinato agli artisti che hanno dato un contributo significativo alla canzone d'autore mondiale, il Premio Tenco all'Operatore Culturale e il Premio Yorum, realizzato in collaborazione con Amnesty International Italia per valorizzare gli artisti impegnati nella difesa dei diritti umani e della libertà di espressione. Giunto a oltre cinquant'anni di storia, il Premio Tenco rappresenta un punto di riferimento internazionale per la musica d'autore e un importante luogo di incontro tra artisti, critici e operatori del settore.