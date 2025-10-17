Caparezza, testo e significato della canzone Io sono il viaggio

IL SONO IL VIAGGIO, IL TESTO

(Go) Lenti o rapidi mezzi, (Go) venti cambi o diretti

(Go) Stessa meta fatale, sì, ma itinerari diversi

(Go) Sogno un viaggio di Melville, (Go) non un cargo di merci

(Go) La mia vita per Moby Dick e non per un paio di pesci

Gattonando mi metto in piedi, come sugli stemmi il gattopardo

Anche in alto mare l'arte è la polare, l'ho seguita per i cieli come un astrolabio

Giovane Aldobrando, lascio casa e corro il mondo

Nel vagone dormo in corridoio, sono passeggero come il broncio

Sogno e il punto di vista si allarga se dall'astronave mi sporgo

Imparo che non c'è disfatta se posso premiare lo sforzo

Comе lo pterosauro di Arzach, ho un personaggio sul dorso

Voglio levarlo di dosso, voglio vagarе nel cosmo

Sopporto le attese, imparo ad amare il raccolto e il maggese

Io, Corto Maltese che osserva i gabbiani dal porto in paese

Ho capito che per ogni capolinea

C'è un nuovo biglietto che fa capolino

Scriverò sul retro della cartolina



Io sono il viaggio

Sono il bagaglio

Sono il distacco

Sono il traguardo

Io sono il viaggio

Sono il bagaglio

Sono il distacco

Sono il traguardo

Io sono



Sono un naufrago sfinito, faccia nella sabbia

Le sirene ancora strillano la mia condanna

Seguo croci sulla mappa di quest'audiogramma

Sono Atlantide che sta sprofondando sott'acqua

Non lasciarmi qui, per pietà, dammi ancora sfide e maree

Dio, sia fatta la tua volontà, ma fammi capire qual è

Io sono stato i sandali del pellegrino perso in un deserto come il Kalahari

Sono stato sabbia lungo il mio cammino quando inaridivo come certi intellettuali

Sono il mozzo e il capitano sul ponte

Sono morto e poi rinato più volte

Piccolo principe, giovane Holden

Sono il vecchio che va in mare e sfida ancora le onde

E imploro Prometeo che mi riporti il fuoco

In fondo ho da riversare otri d'inchiostro

Indosso i panni di Phileas Fogg e mi involo

Approdo per ripartire di nuovo



Io sono il viaggio

Sono il distacco

Io sono il viaggio

Sono il traguardo



Io sono il viaggio

Sono il bagaglio

Sono il distacco

Sono il traguardo

Io sono il viaggio

Sono il bagaglio

Sono il distacco

Sono il traguardo

