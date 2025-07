Caparezza è tornato, a ottobre il nuovo album Orbit Orbit e un fumetto

Il rapper e cantautore di Molfetta, al secolo Michele Salvemini, torna sulla scena tra musica e fumetto. Dopo un periodo di silenzio lungo quattro anni, si prepara a tornare sotto i riflettori con un doppio progetto che intreccia le sue due passioni di sempre: le sette note e il mondo delle nuvole parlanti



Dopo un periodo di silenzio lungo quattro anni, Caparezza si prepara a tornare sotto i riflettori. Il rapper e cantautore di Molfetta, al secolo Michele Salvemini, torna sulla scena tra musica e fumetto. Ha annunciato nelle scorse ore la prossima uscita di un nuovo album (intitolato Orbit Orbit) e di un fumetto.

Il nuovo doppio progetto intreccia le sue due passioni di sempre: le sette note e il mondo delle nuvole parlanti.

Il prossimo 31 ottobre segnerà infatti l’arrivo di Orbit Orbit, un'opera che abbraccia contemporaneamente le forme dell’album musicale e del fumetto, in un ambizioso esperimento artistico che riflette l’identità e la creatività poliedrica dell’artista pugliese.

E non solo album e fumetto: anche il tour è tra le tante novità che ha in serbo per i suoi fan il mitico Caparezza. Era dallo scorso maggio che l’artista aveva fatto intuire il suo imminente ritorno sulle scene, annunciando con entusiasmo un nuovo tour per il 2026. L'artista si esibirà in ventuno appuntamenti che lo porteranno sui palchi dei principali festival italiani, con una partenza fissata per il 26 giugno a Roma e una conclusione prevista il 5 settembre a Caserta. Un ritorno attesissimo, che arriva a distanza di quattro anni dal suo ultimo spettacolo dal vivo.

In fondo a questo articolo potete guardare il post condiviso sui social network da Caparezza.

Orbit Orbit: il progetto che unisce musica e fumetto Nelle scorse ore, attraverso i suoi canali social, Caparezza ha ufficializzato la notizia: Orbit Orbit è il titolo del nuovo lavoro, un concept che si sviluppa su due binari paralleli. Da una parte un disco di inediti, il nono della sua carriera, dall’altra un fumetto scritto interamente da lui, espressione di una passione coltivata sin da bambino.

“Ci siamo! Sono felice di annunciarvi che il 31 ottobre 2025 vedrà la luce Orbit Orbit, progetto composto da un libro a fumetti, di cui ho scritto l’intera sceneggiatura, e da un disco di inediti ispirato proprio dal libro – ha scritto Caparezza – sono un appassionato lettore di fumetti, e creandone uno ho realizzato un sogno che avevo nel cassetto fin da bambino. Non potevo immaginare, però, che l’entusiasmo per questo nuovo percorso mi avrebbe motivato a concepire un intero nuovo album in studio, il nono. Ci sarà tantissimo da dire! Per ora lasciatemi rivelare solo l’autore della copertina, il fumettista e designer spaziale Matteo De Longis”. Approfondimento Caparezza torna dal vivo, le date del tour 2026

Il debutto nella nona arte con Sergio Bonelli Editore Orbit Orbit segna anche il debutto ufficiale di Caparezza come sceneggiatore di fumetti, grazie alla collaborazione con Sergio Bonelli Editore. La celebre casa editrice, da sempre punto di riferimento internazionale per il fumetto italiano, è nota per aver dato vita a personaggi iconici come Tex, Dylan Dog, Zagor, Nathan Never e Julia. Insieme a Bonelli, l’artista dà così forma a un universo narrativo che accompagna e completa le suggestioni musicali del disco.

Il fumetto sarà pubblicato in concomitanza con l’album e sarà disponibile nelle librerie e nelle fumetterie. Si tratta di un’opera onirica e caleidoscopica, firmata da grandi nomi e da nuove voci del panorama fumettistico italiano. Orbit Orbit promette di essere un racconto visivo sfrenato e colorato, capace di coniugare leggerezza e profondità, ironia e introspezione. Approfondimento Caparezza, il nuovo album sarà il primo con l'etichetta BMG

Una colonna sonora per l’immaginazione Il disco Orbit Orbit, distribuito da BMG Italy e già disponibile in preorder, nasce come accompagnamento sonoro del fumetto, ma nel corso della lavorazione ha acquisito una sua autonomia artistica. È il frutto di una nuova ispirazione che ha riacceso in Caparezza la voglia di tornare a fare musica, dopo il periodo di pausa dovuto ai problemi di acufene che lo avevano costretto a fermarsi tre anni fa.

Con Orbit Orbit, Caparezza intreccia dunque le sue due anime in un unico racconto. Il progetto non è solo un ritorno discografico, ma anche una dichiarazione d’intenti, un invito a seguire la creatività oltre i confini dei generi e dei formati. Approfondimento Caparezza annuncia il ritorno: "Sto scrivendo un nuovo album"