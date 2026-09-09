Tom Jones licenziato da The Voice UK: "Non volevo andarmene"

Il cantante Tom Jones , 86 anni, ha dichiarato di essere stato licenziato dal ruolo di giudice nel talent show The Voice UK a causa di “ difficoltà finanziarie con l’assicurazione ”. Sui social, l’artista ha spiegato: “Per essere chiari, non volevo lasciare The Voice perché amo il programma e apprezzo molto il pubblico. ITV [una delle reti televisive britanniche, ndr] ha preso questa decisione, ovviamente già da un po’ di tempo, e mi è stata comunicata solo di recente. La motivazione addotta è una difficoltà finanziaria con l’assicurazione”. Ha proseguito: “Ora dicono alla stampa che volevano “rinnovare” il programma e che con una nuova squadra di giudici non ci sarebbe stato un posto per me. Mi hanno offerto un ruolo molto ridotto, in cui farei un’apparizione ma senza essere effettivamente coinvolto fin dall’inizio, e la cosa non mi entusiasma. Quindi l’unica cosa che so per certo è che non c’è mai un momento giusto per licenziare un ottantaseienne che è ancora piuttosto bravo nel suo lavoro”.

UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER CONCORRENTI E GIUDICI

Il cantante Tom Jones, noto soprattutto per canzoni di successo come It’s Not Unusual, è apparso nel talent show The Voice UK quasi ininterrottamente dal suo debutto nel 2012, quando era andato in onda per la prima volta sulla rete televisiva BBC come programma concorrente di X Factor UK di ITV. L’artista ha infatti trascorso tre anni in giuria, si è poi preso una pausa e ha fatto ritorno nella trasmissione nel 2017, quando The Voice UK è passato da BBC a ITV. Nel ruolo di giudice, ha seguito il percorso di tre vincitrici (Leanne Mitchell, Ruti Olajugbagbe e Anthonia Edwards) e ha lavorato insieme ad altri coach come Jessie J, Olly Murs, Kylie Minogue, Rita Ora, Will.i.am e Kelly Rowland. Ora, dopo circa 10 anni dal trasferimento del programma sulla nuova rete, nel fine settimana sono emerse voci secondo le quali Jones non avrebbe partecipato alla stagione successiva. “Abbiamo adorato lavorare con Sir Tom Jones negli ultimi nove anni a The Voice UK”, ha dichiarato alla rivista Variety un portavoce di The Voice UK. “Sebbene non sarà più un coach a tempo pieno nella 15ª stagione, continuiamo a parlare con Sir Tom e il suo team del suo coinvolgimento nella prossima edizione”. Intanto, l’artista è impegnato nella nona stagione del talent show, iniziata il 22 agosto e trasmessa ogni sabato su ITV. Nelle nuove puntate condivide il tavolo dei giudici con Will.i.am, Tom Fletcher, Danny Jones e Kelly Rowland. Sotto il post Instagram di Tom Jones, proprio Will.i.am ha pubblicato una serie di emoji che piangono. Hanno accompagnato la sua reazione anche i commenti di altri artisti, come AnneMarie, che ha scritto: “Ti amo”. Karl Loxley, uno dei concorrenti della quarta stagione del programma, ha aggiunto: “La cosa migliore di essere a The Voice è stata avere la possibilità di lavorare con te Sir Tom Jones. Una vera leggenda e un vero gentiluomo. The Voice non sarà più lo stesso senza di te”.