Cambio in vista tra i coach del talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Secondo le indiscrezioni, sulla poltrona rossa lasciata da Loredana Bertè si accomoderà Fiorella Mannoia. Dietro l'addio della rocker, gli impegni legati al nuovo disco e un possibile ritorno a Sanremo
Una big esce, un'altra entra. La nuova stagione di The Voice Senior si prepara a una novità di peso tra i giudici. La prossima edizione del programma di Rai1, condotto da Antonella Clerici, vedrà l'ingresso di Fiorella Mannoia tra i coach al posto di Loredana Bertè. Restano invece confermati tutti gli altri protagonisti: Arisa, Nek e la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt. Per il momento si tratta di indiscrezioni, anticipate dal sito Affari Italiani e successivamente riprese dall'Adnkronos, ma non ancora ufficializzate dalla rete.
Perché Loredana Bertè lascia la giuria
Dietro il mancato ritorno della cantante non ci sarebbero tensioni con il programma, bensì una scelta legata ai suoi numerosi impegni artistici. La rocker è al lavoro sul nuovo disco e avrebbe intenzione di sottoporre uno o più brani al nuovo direttore artistico di Sanremo, Stefano De Martino, per un posto in gara al festival del 2027.
L'addio, in ogni caso, potrebbe essere soltanto temporaneo. Bertè tornerà infatti già a settembre al fianco di Antonella Clerici per Suzuki Juke Box - La Notte delle Hit, lo show musicale in onda su Rai1. Non è escluso, inoltre, un suo rientro nel franchise del talent già dalla prossima primavera, quando dovrebbe partire una nuova edizione dedicata ai più giovani. Segnali che confermano come il rapporto tra la cantante e il programma resti tutt'altro che chiuso.
Chi è la nuova coach
A raccogliere l'eredità della rocker sarà una delle interpreti più amate e apprezzate della musica italiana. Fiorella Mannoia è nota per il suo talento cristallino e per le battaglie civili portate avanti attraverso le sue canzoni, ma anche per un'ironia che il grande pubblico televisivo ha imparato a conoscere solo di recente.
In questo periodo l'artista è impegnata in giro per l'Italia con un tour dedicato ai repertori di Fabrizio De André e Ivano Fossati, un progetto che celebra il trentesimo anniversario di Anime Salve, l'ultimo album in studio del cantautore genovese realizzato insieme a Fossati.
A settembre, inoltre, Mannoia sarà al fianco di Carlo Conti nella conduzione della serata benefica di Una Nessuna Centomila, la causa contro la violenza sulle donne a cui l'artista dedica da anni il suo impegno.
Se le indiscrezioni troveranno conferma, sarà lei ad affiancare gli altri coach nella nuova stagione del talent dedicato agli over 60. The Voice Senior tornerà in onda su Rai1 a partire dal 9 ottobre.