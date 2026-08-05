Una big esce, un'altra entra. La nuova stagione di The Voice Senior si prepara a una novità di peso tra i giudici. La prossima edizione del programma di Rai1, condotto da Antonella Clerici, vedrà l'ingresso di Fiorella Mannoia tra i coach al posto di Loredana Bertè. Restano invece confermati tutti gli altri protagonisti: Arisa, Nek e la coppia formata da Clementino e Rocco Hunt. Per il momento si tratta di indiscrezioni, anticipate dal sito Affari Italiani e successivamente riprese dall'Adnkronos, ma non ancora ufficializzate dalla rete.

Perché Loredana Bertè lascia la giuria

Dietro il mancato ritorno della cantante non ci sarebbero tensioni con il programma, bensì una scelta legata ai suoi numerosi impegni artistici. La rocker è al lavoro sul nuovo disco e avrebbe intenzione di sottoporre uno o più brani al nuovo direttore artistico di Sanremo, Stefano De Martino, per un posto in gara al festival del 2027.

L'addio, in ogni caso, potrebbe essere soltanto temporaneo. Bertè tornerà infatti già a settembre al fianco di Antonella Clerici per Suzuki Juke Box - La Notte delle Hit, lo show musicale in onda su Rai1. Non è escluso, inoltre, un suo rientro nel franchise del talent già dalla prossima primavera, quando dovrebbe partire una nuova edizione dedicata ai più giovani. Segnali che confermano come il rapporto tra la cantante e il programma resti tutt'altro che chiuso.