Loredana Berté, annullato il concerto a Bergamo per caldo eccessivo

"Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi ma è anche l'unica scelta seria e responsabile. Grazie per l'affetto e la pazienza di sempre", ha detto la cantante dando l'annuncio della cancellazione per il concerto previsto per domani in piazza

Troppo caldo e quindi il concerto di Loredana Bertè in programma domani 28 giugno al Lazzaretto di Bergamo è annullato, "unica scelta seria e responsabile" secondo l'artista con le temperature "eccezionali e anomale" di questi giorni, "di un'intensità che non si registrava da anni".

"Rischio per la salute"

"Il mio staff medico e il mio management sono concordi, e io con loro: esibirmi in queste condizioni - ha aggiunto - metterebbe concretamente a rischio la mia salute. Di fronte a questo, non si discute". "Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi ma - ha ribadito - è anche l'unica scelta seria e responsabile, e la prendo con la massima fermezza. Avrete tutte le info ufficiali per il rimborso dei biglietti. Grazie per l'affetto e la pazienza di sempre". Per chi ha acquistato online il rimborso avverrà in automatico tramite il metodo di pagamento utilizzato per l'acquisto. Per chi ha effettuato l' acquisto in un punto vendita Ticketone, è possibile chiedere rimborso attraverso www.rimborsi-ticketone.it entro e non oltre il 15 luglio.