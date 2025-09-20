Loredana Berté compie 75 anni, le sue canzoni più famose

La cantante, nata a Bagnara Calabra il 20 settembre 1950, è diventata famosa negli anni ‘70 e ha attraversato diversi stili musicali, dal reggae al funky al pop. La partecipazione più recente a Sanremo è stata con “Pazza”, nel 2024, e le è valsa il Premio della Critica "Mia Martini" (intitolato a sua sorella). Ecco alcuni dei suoi brani più celebri

Loredana Bertè è nata a Bagnara Calabra il 20 settembre del 1950 ed è considerata una fra le artiste più iconiche della musica italiana. La sua carriera pluridecennale comprende diciotto album in studio, cinque album dal vivo, due EP e sette raccolte ufficiali: in totale ha venduto oltre 12 milioni di dischi. Ha iniziato come ballerina, ma a restare impresse sono senza dubbio le sue canzoni. Ecco una selezione delle più famose.

Sei bellissima Loredana Bertè ha iniziato la sua carriera musicale nel 1974 con l'album Streaking. Il successo discografico arriva l'anno successivo con Sei bellissima: la canzone, scritta da Claudio Daiano (testo) e Gian Pietro Felisatti (musica), mette in risalto le sue abilità vocali e contribuisce a renderla celebre. Partecipa con questo brano a Un disco per l'estate 1975, ma viene eliminata. Il testo fa discutere al punto che esce in due versioni, una originale e una censurata. In seguito Sei bellissima diventa il primo disco di Bertè a entrare in classifica: ci resta per 14 settimane. Ancora adesso è considerato un suo brano simbolo, oltre che uno dei maggiori successi della sua carriera.

Dedicato, E la luna bussò Qualche anno dopo arriva un altro successo, Dedicato (1978), brano scritto da Ivano Fossati. Registrato anche in inglese e in spagnolo, viene venduto anche all'estero: dalla Francia al Brasile (è tra l'altro ripreso da Dalida con il titolo Dédié à toi). Il brano viene poi incluso nell'album Bandabertè, il quarto di Loredana Bertè, pubblicato nel 1979. Nello stesso album c'è E la luna bussò, dai suoni reggae, che mostra al pubblico la versatilità della cantante e la sua capacità di interpretare più stili musicali.

Non sono una signora Gli anni ‘80 si aprono con la pubblicazione LoredanaBertE', in cui compaiono brani con sonorità funky: uno di questi è il celebre In Alto mare, scritto da Daniele Pace, Oscar Avogadro e Mario Lavezzi. In seguito, nel 1982, esce una canzone ritenuta iconica: Non sono una signora. Scritta anche questa da Ivano Fossati, affronta fra l’altro il tema dell’emancipazione femminile, della ribellione e della trasformazione del ruolo della donna. Mia Martini, sorella di Bertè, ha inciso il controcanto. Con questo pezzo l'artista vende oltre mezzo milione di copie e vince il Festivalbar di quell’anno. Oggi risulta ancora fra i suoi successi maggiori.

Re Re, scritta dai fratelli Mango, è la canzone con cui Bertè partecipa per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1986. La sua esibizione suscita polemiche e discussioni, perché ritenuta per l’epoca provocatoria: Bertè si presenta sul palco inscenando una gravidanza. Accanto a lei due ballerine, anche loro con una pancia finta. L’idea era mostrare le donne incinte da un punto di vista nuovo, distante dagli stereotipi.

Amici non ne ho Nel 1994 esce il brano Amici non ne ho, che Loredana Bertè porta a Sanremo. Rolling Stone l’ha definito il “pezzo-manifesto della vita” dell’artista. Il testo è suo, la musica è di Philippe Leon. Celebri i primi versi: “Sono sola a casa mia/ che mi faccio compagnia/io che gioco con la mente/che non sono intelligente/me la prendo con la gente”. Tempo dopo, nel 2016, viene realizzato l’album di cover Amici non ne ho... ma amiche sì!, che prende il titolo proprio da questo brano ed è prodotto da Fiorella Mannoia.

Non ti dico no Più di recente, hit di successo è stata Non ti dico no, incisa insieme al gruppo salentino Boomdabash nel 2018. Raggiunge l'ottava posizione della classifica ufficiale FIMI dei brani più venduti in Italia, e per diverse settimane è al primo posto della classifica di quelli più trasmessi dalle radio italiane: vende moltissimo e ottiene il doppio disco di platino.