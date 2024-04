Loredana Bertè a Belve: "Björn Borg preferiva la cocaina a me"

“Preferiva la cocaina a me, e io questo non lo potevo accettare”. Loredana Bertè, 73 anni, ospite di Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova stagione di Belve, in onda stasera su Rai2, ha raccontato a cuore aperto la propria carriera e vita privata. Compreso il tormentato amore con il tennista svedese Björn Borg, sposato nel 1989 dopo la fine di altri amori celebri, dal tennista Adriano Panatta, al bassista e voce dei Pooh Red Canzian, fino al cantautore Mario Lavezzi e all’erede dell’impero del caffè Hag Roberto Berger, con cui la rocker era convolata a nozze nel 1983 alle Isole Vergini. “L’ultima volta che ho provato amore è stata 25 anni fa, con Borg”, aveva dichiarato Berté nel 2018 nel programma L’intervista di Maurizio Costanzo. La coppia si era detta addio nel 1992, dopo una relazione segnata da problemi dovuti anche alle richieste hard dello sportivo: “Eravamo in Florida. Tornata in albergo, vedo che prende il telefono e chiama il room service”, ha raccontato la cantante a Belve. “Chiede due bitch, very bitch. Sono arrivate due, tutte vestite di pelle, con le fruste. Lui mi ha detto che dovevamo passare ad un altro livello. Io ho chiesto: “Fare sesso con queste?”. L’ho preso, l’ho gonfiato di botte e me ne sono andata”. Ora l’artista è “casta da dieci anni. Mi sono data parecchio, adesso mi riposo un po’”.