Loredana Berté ha annullato altre due date del tour nei teatri. Brescia e Torino dovranno rispettivamente attendere il 20 e il 24 maggio per i concerti della cantautrice, che la scorsa settimana era stata ricoverata a Roma per un malore causato da un improvviso dolore addominale. Nonostante le dimissioni e il ritorno a Milano, in attesa di ulteriori esami con specialisti Berté aveva già riprogrammato a malincuore l’esibizione di Varese, ora attesa il 10 maggio, e quella al Teatro Brancaccio di Roma, ora in programma il 15 maggio. Adesso, come annunciato sui social il 17 marzo, i nuovi spostamenti “a causa di accertamenti clinici fissati dallo staff medico di Loredana”: “Serviranno a fare una diagnosi per poterle prescrivere una terapia farmacologica che possa risolvere in maniera (si spera definitiva) i disturbi che troppo frequentemente giungono improvvisi e imprevisti, come avvenuto negli ultimi giorni”. I biglietti saranno validi per le nuove date o rimborsabili. Lo staff dell’artista ha inoltre aggiunto che “il tour riprenderà regolarmente a partire dal concerto programmato al Teatro Rossetti di Trieste del 3 aprile”.