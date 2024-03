Loredana Bertè torna a casa a Milano: è stata dimessa dall'ospedale

Lunedì 11 marzo, poco prima che cominciasse il suo concerto romano, Loredana Bertè è stata ricoverata d'urgenza. Poi ieri la notizia del suo rientro a Milano. A rompere il silenzio nelle scorse ore è stata lei stessa, spiegando di essere stata dimessa.

Loredana Bertè è stata dimessa (ma dovrà proseguire gli esami)

"Oggi rientro a Milano dopo un breve ricovero romano", ha spiegato Loredana Bertè su Instagram. La cantante è stata sottoposta ad una terapia d'urto, e ha cominciato a fare esami e accertamenti che dovrà proseguire nella città in cui vive, seguita da specialisti. Mortificata per lo spostamento delle date di Roma e di Varese, ha spiegato di non essere nelle condizioni giuste per poter stare in piedi per due ore senza pause. Impensabile, per il momento, tenere un concerto. Pur con tutta la voglia di stare a contatto col suo amato pubblico. Tuttavia, Loredana può proseguire con gli impegni di lavoro meno gravosi, motivo per cui sarà a The Voice Senior con il suo "team pazzesco" (cit.). Peraltro, i recuperi delle date saltate sono già state fissate: sarà al Teatro di Varese il 10 maggio, e al Teatro Brancaccio di Roma il 15.