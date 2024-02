Eurovision, la Bertè parla ai fan dispiaciuti per il secondo posto

Migliaia di like sui social per il messaggio di ringraziamento a tutti coloro che la hanno supportata in occasione della finale di Una Voce per San Marino

"Ciao a tutti, ho passato le ultime ore a leggervi e so che siete dispiaciuti quanto me di questo secondo posto. Probabilmente nella giuria c'era qualche amico del mio ex marito che non mi voleva in Svezia". Così Loredana Bertè, riferendosi anche a Bjorn Borg, ha commentato nel pomeriggio su Facebook, con un emoticon sorridente, il secondo posto al contest Una Voce per San Marino (GUARDA COME E' ANDATA), dietro la band spagnola Megara che ha ottenuto il ticket per le finali dell'Eurovision a Malmoe (TUTTE LE NOTIZIE).



"Sono contenta di essermi messa in gioco e vi ringrazio -ha aggiunto rivolta ai fan, che hanno risposto con migliaia di like e continaia di messaggi di sostegno- per l'amore incondizionato che mi date ogni giorno. Pazza di voi. Loredana".