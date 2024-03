Loredana Bertè ricoverata, dopo il malore necessari nuovi accertamenti

Sono necessari ulteriori aggiornamenti urgenti per Loredana Bertè dopo il ricovero avvenuto a Roma lunedì 11 marzo per via di un dolore addominale che l’ha costretta ad annullare e rinviare al 15 maggio la data al Teatro Brancaccio. A dare questo importante aggiornamento sulle sue condizioni di salute è il suo staff, che ha diffuso una nota in cui viene comunicato anche che l’artista non tornerà sul palco a breve e il conseguente rinvio al 10 maggio della data fissata per venerdì 15 marzo a Varese.