Spotify, Loredana Bertè è l’Equal Global Ambassador di febbraio

Nel 2021, il colosso dello streaming musicale ha lanciato una campagna globale per promuovere la parità di genere. Per il mese di febbraio, a rappresentare questi valori è Loredana Bertè

"La leggendaria cantautrice italiana Loredana Bertè è il nostro EQUAL Global Ambassador per il mese di febbraio. Leggi cosa ha da dire sul ruolo delle donne nella musica e su come lo ha visto evolversi nel corso della sua carriera": così, l'account Instagram di Spotify, ha annunciato d'aver scelto la voce di Pazza (il brano portato in gara a Sanremo 2024) per la sua campagna sull'equità.

Loredana Bertè a proposito delle donne nella musica

"Quando ho cominciato la mia carriera, c'erano molte più donne cantanti che cantautrici", ha raccontato Loredana Bertè. "Con il passare degli anni, ci siamo conquistate un posto nel cantautorato, nella scrittura e nella produzione musicale. Oggi vedo anche molte donne negli studi di registrazione, impegnate in importanti ruoli tecnici un tempo appannaggio degli uomini. Vedo le classifiche dominate dalle donne, e spero che questi numeri continuino ad aumentare". Per via del suo ruolo di EQUAL Global Ambassador per Spotify, Loredana si è guadagnata una gigantografia a Times Square, il cuore pulsante di New York. Da sempre, del resto, la cantautrice racconta e difende l'idea di una donna libera e indipendente. Basti pensare alla sua canzone storica, Non sono una signora. Che, pubblicata nel 1982, resta ancora oggi un grido di coraggio ed emancipazione. Oppure a Pazza che, nel ritornello, recita: "Io sono pazza di me, di me | E voglio gridarlo ancora | Non ho bisogno di chi mi perdona io, faccio da sola".