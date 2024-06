80 anni dallo sbarco in Normandia, 8 film per ricordare il D-Day

10/14 ©Webphoto

The Last Rifleman: Ritorno in Normandia (2023) è il film Sky Original, in streaming su NOW e disponibile on demand su Sky anche in 4K, racconta di Artie Crawford, veterano della Seconda guerra mondiale che vive in una casa di cura nell'Irlanda del Nord. Dopo la morte della moglie, parte da solo per la Francia per partecipare al 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia. È ispirato a fatti realmente accaduti