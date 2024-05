Roger Corman, morto lo storico regista: i suoi 12 film più famosi

Lo storico regista statunitense è scomparso lo scorso 9 maggio, ma la notizia è giunta soltanto alcuni giorni dopo. “I suoi film erano rivoluzionari e iconoclasti e catturavano lo spirito di un’epoca”, ha dichiarato la famiglia. Per lui hanno lavorato Jack Nicholson, Mickey Rooney e Steve Martin in alcune delle sue pellicole più celebri, come “La piccola bottega degli orrori”, “5 per la gloria” e “Il pozzo e il pendolo”. L’ultimo film diretto è del 1990 e si chiama “Frankenstein oltre le frontiere del tempo”