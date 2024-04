Christian Bale è il mostro di Frankenstein sul set di The Bride. FOTO

Cinema

Christian Bale compie 50 anni, i suoi ruoli più famosi al cinema. FOTO

L’attore, considerato tra i più versatili e talentuosi di Hollywood, è nato in Galles nel 1974. Ha iniziato a recitare da giovanissimo: diventato noto a 13 anni grazie a L'impero del sole di Steven Spielberg, ha all’attivo una cinquantina di film. È celebre anche per gli incredibili cambiamenti fisici che hanno caratterizzato la sua carriera. Per celebrare il suo compleanno, ecco alcuni dei suoi personaggi più conosciuti

È tra gli attori più versatili e poliedrici di Hollywood, considerato tra i migliori della sua generazione: è Christian Bale, che oggi 30 gennaio 2024 compie 50 anni. Nato in Galles nel 1974, ha iniziato a recitare da piccolo e ha all’attivo una cinquantina di film. Oltre che per il suo talento, è celebre per gli incredibili cambiamenti fisici che hanno caratterizzato la sua carriera per calarsi al meglio nei personaggi da interpretare. Per il suo compleanno, abbiamo scelto alcuni dei suoi ruoli più famosi: dal pugile Dicky Eklund che gli è valso l’Oscar a Batman

L'impero del sole (1987). Dopo aver già recitato per spot, tv e teatro, il successo per Christian Bale arriva a 13 anni, quando Steven Spielberg lo sceglie per il ruolo da protagonista in questo film. Interpreta Jim Graham, un ragazzino inglese che ai tempi della II guerra mondiale viene separato dai genitori durante l’evacuazione di Shanghai e si ritrova in un campo d'internamento giapponese. L’attore ha raccontato che, a causa della pressione dei media e al peso della celebrità, aveva deciso di non recitare più ed è passato del tempo prima che cambiasse idea