Christian Bale compie 50 anni, i suoi ruoli più famosi al cinema. FOTO

L’alba della libertà (2006). Nello stesso anno esce anche questa pellicola di Werner Herzog. Bale è l’aviatore Usa Dieter Dengler: mentre è in missione in Vietnam, il suo aereo viene abbattuto durante un'operazione in Laos e l’uomo viene preso in ostaggio e portato in mezzo alla giungla. Per mostrare le trasformazioni che il fisico può subire durante un lungo periodo di prigionia, l’attore ha perso molti chili prima del ciak: il film, così, è stato girato al contrario e Bale ha riacquistato peso durante le riprese per filmare alla fine le scene prima della cattura