Liam Payne, arrestato in Argentina un ex cameriere

L'uomo, un cameriere di 24 anni, aveva incontrato l'ex cantante degli One Direction in un ristorante di Buenos Aires poco prima della sua morte, avvenuta il 16 ottobre scorso. E' accusato di aver fornito droga a Liam Payne

Braian Paiz, una delle due persone accusate di aver fornito droga a Liam Payne, è stato arrestato. Si tratta di un cameriere 24enne che l'ex cantante degli One Direction aveva incontrato in un ristorante di Puerto Madero, a Buenos Aires, poco prima di morire, il 16 ottobre scorso.

Processo e accuse

Una settimana fa, Paiz era stato processato per aver fornito stupefacenti, reato che in Argentina prevede una pena da 4 a 15 anni di reclusione. Non essendosi presentato in aula entro 24 ore dalla notifica, è stato arrestato nella sua casa di Berazategui dagli agenti.