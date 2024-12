“Il tempo si è fermato”. Bret Watson non dimenticherà mai la morte di Liam Payne. Il testimone, che il 16 ottobre si trovava con il wedding planner nella sua camera dell’hotel CasaSur di Buenos Aires per festeggiare il matrimonio, ha visto l’ex cantante degli One Direction precipitare dal terzo piano e morire all’età di 31 anni. Come ha raccontato nel documentario TMZ Presents: Liam Payne: Who’s to Blame?, quel giorno aveva notato che l’artista era sempre più ubriaco e fuori controllo, tanto che, sotto gli occhi suoi e dei suoi invitati, lo staff dell’albergo aveva trasportato di peso il cantante dalla hall alla stanza. Dopo essere rimasto solo, Payne è caduto dal balcone. “Lo abbiamo riconosciuto subito. Era immobile”, ha dichiarato Watson. “Io e il wedding planner ci siamo guardati increduli, come a dire: “Non può essere vero. È successo davvero””. E poi: “Vedere qualcuno precipitare in quel modo è straziante, ma sentire l’impatto a terra è stato ancora più sconvolgente. Poi quello che è successo immediatamente dopo... è qualcosa che non riuscirò mai a cancellare dalla mente. Sono immagini che mi perseguiteranno per sempre”.