Liam Payne, l'emozionante tributo di Kate Cassidy su TikTok

Kate Cassidy è tornata su TikTok, pubblicando un emozionante tributo al defunto fidanzato Liam Payne.

La 25enne star dei social, domenica 8 dicembre, ha pubblicato per la prima volta sulla piattaforma dopo la morte di Payne, cantante degli One Direction scomparso a 31 anni dopo essere caduto dal balcone di un hotel di Buenos Aires lo scorso 16 ottobre (l'autopsia ha poi svelato una massiccia presenza di droghe nel suo corpo ndr.).

Il post di Kate Cassidy su TikTok

"Ti amo", ha scritto Kate Cassidy, pubblicando un video di un minuto e mezzo che la mostra con Liam Payne in diversi momenti della loro vita insieme. Il filmato li mostra mentre mandano baci alla telecamera, mentre ballano insieme, mentre si abbracciano stretti. E, ancora, attimi spensierati, con Liam che trascina per le gambe una divertitissima Kate e poi gioca a bowling insieme a lei. Ma ci sono anche riprese che li mostrano in momenti più intimi, sdraiati sul divano o che dormono nel letto uno accanto all'altra. A fare da colonna sonora al filmato, Fade Into You dei Mazzy Star.

Prima che tornasse a postare su TikTok, Cassidy è stata vista per le vie di Londra, poco dopo il funerale di Liam Payne (FOTO), mentre cercava di trattenere le lacrime. Il 29 novembre, con pantaloni della tuta e lungo cappotto, è stata fotografata invece in una caffetteria.