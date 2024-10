Liam Payne aveva droghe in circolo al momento della morte

Secondo le fonti di ABC News l'ex cantante degli One Direction, precipitato dal balcone di un hotel in Argentina all'età di 31 anni, avrebbe ingerito la “cocaina rosa”, un cocktail di metanfetamina, ketamina, MDMA e altre sostanze come cocaina, benzodiazepina e crack

Gli esami tossicologici hanno svelato che Liam Payne, l’ex cantante degli One Direction morto il 16 ottobre all’età di 31 anni dopo essere precipitato dal terzo piano dell’hotel Casa Sur di Buenos Aires, aveva in circolo diverse droghe al momento della sua tragica scomparsa. Secondo le fonti di ABC News, Payne avrebbe ingerito la “cocaina rosa”, un cocktail di metanfetamina, ketamina, MDMA e altre sostanze come cocaina, benzodiazepina e crack. Nella sua stanza di albergo sarebbe stato anche ritrovato un tubo di alluminio “per ingerire le droghe”. Un’autopsia parziale ha inoltre svelato che il cantante è “morto per traumi multipli” ed “emorragie interne ed esterne”. Il suo corpo rimarrà in Argentina fino al completamento dell’autopsia.