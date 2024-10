Della sua dipendenza dall'alcol, e della sua depressione, Liam Payne non ha mai fatto mistero. Per lui, accettare il successo e lo stress ad esso correllato, non è stato facile. Già nel 2019 raccontava al Guardian di abusare spesso di sostanze alcoliche e anche di un farmaco per l’epilessia che usava come stabilizzatore dell’umore, per via degli alti e bassi di cui soffriva. Non solo: raccontava anche di aver avuto pensieri suicidi. Poi, grazie alla terapia, sembrava che la situazione si fosse stabilizzata. Ma così, a quanto pare, non è stato. Negli ultimi tempi, peraltro, Liam Payne era stato accusato di molestie dall'ex fidanzata Maya Henri, a chi - secondo quanto raccontato dalla modella - mandava messaggi inquietanti. "Morirò, non sto bene", le avrebbe scritto, passando poi a contattare la madre quando lei ha smesso di rispondergli. Pochi giorni prima di morire, Payne aveva ricevuto una diffida dai legali della modella.



