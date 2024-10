Il successo

Liam Payne è stato uno dei membri fondatori degli One Direction, una delle boyband di maggior successo, attiva dal 2010 al 2016. Il gruppo si è formato durante il talent show britannico The X Factor e ha rapidamente guadagnato fama internazionale con successi come "What Makes You Beautiful" e "Story of My Life" aggiudicandosi quattro BRIT Award, quattro MTV Video Music Awards e sette American Music Awards. Insieme a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson e Zayn Malik, Liam Payne ha venduto oltre 50 milioni di dischi, tra album e singoli. Nel 2012 gli One Direction sono stati proclamati "Top New Artist" dalla rivista statunitense Billboard e nel 2014, secondo una lista stilata dal The Sunday Times, sarebbero stati la boyband più ricca della storia della musica britannica (con un patrimonio di circa 14 milioni di sterline a testa). Il gruppo nel 2016 ha deciso di prendersi una "pausa indefinita". Da allora, Payne ha intrapreso la carriera da solista.