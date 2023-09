Liam Payne ricoverato d'urgenza in un ospedale italiano

Liam Payne è in cura in un ospedale italiano. Come riportato da The Sun l’ex One Direction, in vacanza sul Lago di Como per celebrare il primo anniversario insieme alla compagna Kate Cassidy, si è sentito male in casa a causa di un “dolore lancinante ai reni” ed è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso. “Liam non se la sta passando bene ma è nel posto migliore in cui possa essere e finalmente i dottori potranno andare a fondo del problema e capire che cosa sta succedendo”, ha dichiarato una fonte. “I dottori lo hanno avvisato che non potrà lasciare l’ospedale per almeno altri sei giorni”, ha proseguito. “Vogliono fare tutti i test possibili per capire appieno la situazione ma ora sospettano l’esistenza di un problema non identificato in precedenza che si sarebbe aggravato negli ultimi giorni”. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del cantante.