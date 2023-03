One Direction, Liam Payne irriconoscibile dopo la chirurgia

L'artista ha sfilato sul tappeto rosso con un aspetto un po’ diverso dal solito. I fan e alcuni esperti di chirurgia estetica non hanno potuto fare a meno di notare il cambiamento Condividi

"Prima il suo viso era più morbido e un po' paffuto, invece ora sembra quello di un modello e più squadrato" ha detto il famoso chirurgo plastico Dr. Ramtin Kassir, che ha lavorato con artisti del calibro di Melissa Gorga e Lele Pons. Il chirurgo plastico con sede in Florida, il dottor Thomas Su, ha aggiunto che Payne "ha decisamente un aspetto più mascolino con tratti del viso più nitidi rispetto a come appariva in precedenza". Pamela Weinberger di Plump Cosmetics, ha sottolineato che "Il suo nuovo look è decisamente diverso dal passato e ha sicuramente un 'fattore wow' per quanto sia diversa la sua struttura facciale". Gli esperti concordano sul fatto che sembra che l'ex membro degli One Direction Liam Payne possa essersi rivolto ai filler o alla procedura di rimozione del grasso buccale preferita dalle celebrità per ottenere i suoi nuovi lineamenti definiti. Il cantante di What Makes You Beautiful potrebbe aver optato per il riempimento della mascella, il riempimento delle labbra, il riempimento del mento e il regolare Botox di manutenzione.

Gli interventi di Liam Payne approfondimento Liam Payne: le canzoni più belle La dottoressa Azza Halim, estetista certificata e specialista in medicina funzionale, afferma di non pensare che i filler da soli possano aiutare Payne a ottenere un aspetto così definito nella parte inferiore del viso, quindi concorda sul fatto che la rimozione del grasso buccale probabilmente ha avuto un ruolo in questo. Si ipotizza anche che forse Payne possa aver fatto la liposuzione del mento e della mascella per ottenere una linea della mascella più affilata.

Liposuzione e rimodellamento GUARDA ANCHE Tutti i video di gossip "Una rimozione del cuscinetto adiposo buccale potrebbe potenzialmente essere invertita con il trasferimento del grasso” ha affermato Su, specializzata in liposuzione e rimodellamento del corpo. Weinberger, un trainer nazionale per l'Allergan Medical Institute, ha aggiunto: "Potresti tentare di sostituire il grasso con un agente di induzione del collagene come Sculptra o un riempitivo di acido ialuronico: un po’ di pienezza sul viso è davvero adorabile perché ci mantiene tutti giovani". Kassir conclude che sebbene il volto alterato di Payne abbia aperto la strada alla speculazione e al pettegolezzo, i suoi risultati avrebbero potuto essere raggiunti in modo naturale o con il popolare farmaco per il diabete Ozempic, comunemente usato per la perdita di peso dall'élite di Hollywood.

Un viso scolpito "Una volta perso peso, sporge molto di più il tuo viso rispetto al resto del corpo, quindi in teoria avrebbe potuto farlo, ma anche se fosse andato in palestra e avesse perso 20 libbre, il suo viso sarebbe migliorato enormemente e sarebbe stato più scolpito. Sebbene Payne non abbia confermato ciò che ha fatto, semmai, le persone sui social media sembrano sconvolte dal fatto che il cantante di Night Changes non abbia più lo stesso aspetto. “Oddio ma che fine ha fatto Liam?" una persona ha commentato sotto un post su Instagram di Payne alla premiere del documentario All of those Voices di Louis Tomlinson a Londra. Un altro fan ha twittato: "La rimozione del grasso buccale di Liam Payne mi mette così a disagio, non so lui".