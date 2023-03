Harry Styles ha postato una foto con la maglia dei One Direction

Harry Styles , riflesso nello specchio della palestra, ha scattato un selfie tra pesi e fitball. L’immagine sarebbe stata sufficiente per sollevare l’entusiasmo dei fan della popstar, ma un ulteriore dettaglio ha infiammato il web: nella foto pubblicata nelle stories Instagram, e poi subito cancellata, Styles indossava una maglietta nera con la stampa colorata dei volti dei One Direction , un cimelio proveniente dall’All Night Tour della band del 2012. Nonostante l’eliminazione dello scatto, gli screenshots dei directioners hanno riempito i social network e, in particolare, Twitter , dove i topic “He deleted it”, “Harry” e “Tshirt” hanno occupato per un’intera serata la posizione top trend. I fan hanno ipotizzato che il loro idolo abbia voluto condividere le foto solo con i contatti più stretti, ma abbia commesso un errore.

IL DESTINO DEL GRUPPO

Gli One Direction, boy band britannica formata da Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Liam Payne e Louis Tomlinson, nel 2015 hanno rinunciato alla presenza di Malik, che ha lasciato il gruppo per proseguire con la carriera da solista, e nel 2016 hanno annunciato un periodo di pausa. In una recente intervista rilasciata al The Times, Tomlinson ha precisato che “mi mancano i ragazzi, e sicuramente mi manca essere uno dei cinque, ma mi piace fare le mie cose. Era il momento”, anche se “quando i One Direction si sono separati, ero mortificato, completamente distrutto”. L’artista ha però ravvivato le speranze dei fan: “Tornare insieme oggi è difficile da immaginare, ma sarei sorpreso se vivessimo tutta la nostra vita senza che arrivi il momento di una reunion, o come si vuole chiamare. Io ci sarei”.