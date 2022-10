One Direction, Louis Tomlinson pubblica Out Of My System

Il nuovo disco Faith in the Future arriverà sul mercato l’11 novembre Condividi

In attesa dell'uscita del nuovo album Faith in the Future, Louis Tomlinson ha pubblicato la canzone Out of My System. Il cantante britannico si prepara al grande ritorno.

louis tomlinson, il disco Faith in the Future in uscita l’11 novembre approfondimento Louis Tomlinson, è uscito il video del nuovo singolo Bigger Than Me Cresce sempre di più l’attesa per il nuovo progetto del cantante esploso mediaticamente a livello internazionale con la boy band One Direction.

approfondimento Musica e concerti, tutti i video Louis Tomlinson ha distribuito il brano Out Of My System, secondo estratto dal disco Faith in the Future, in uscita l’11 novembre, come annunciato su Instagram.

approfondimento Louis Tomlinson, il nuovo album è Faith In The Future Il cantante ha scritto: “Dopo aver vissuto per un po’ con questo album non vedo l’ora che lo ascoltiate. Grazie per permettermi di fare la musica che voglio”.

L’artista ha pubblicato anche il videoclip ufficiale della canzone su YouTube.

Prima di Out Of My System, il cantante ha distribuito anche il brano Bigger Than Me.

Tra le canzoni più famose di Louis Tomlinson troviamo sicuramente Back to You con Bebe Rexha e Digital Farm Animals, Just Hold On con Steve Aoki e Miss You.