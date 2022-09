Louis Tomlinson, è uscito il video del nuovo singolo Bigger Than Me

In attesa dell'arrivo del nuovo album Faith In The Future, Louis Tomlinson ha pubblicato il brano Bigger Than Me Condividi

Louis Tomlinson ha distribuito il videoclip del brano Bigger Than Me che in breve tempo ha ottenuto centinaia di migliaia di visualizzazioni su YouTube.

louis tomlinson, il videoclip di bigger than me approfondimento Louis Tomlinson, il nuovo album è Faith In The Future Il cantante britannico, classe 1991, ha alzato il sipario sulla nuova era discografica. A due anni di distanza dall’uscita di Walls, brano contenuto all'interno dell’album omonimo, Louis Tomlinson ha pubblicato la canzone Bigger Than Me. Il videoclip del brano vede protagonista il cantante in paesaggi mozzafiato.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto YouTube, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

louis tomlinson, in arrivo il nuovo album faith in the future approfondimento Musica e concerti, tutti i video Louis Tomlinson ha annunciato anche la distribuzione di Faith In The Future, il nuovo disco di inediti in uscita l’11 novembre.

approfondimento Harry Styles, un video svela come si sono formati gli One Direction Il cantante ha scritto ai milioni di follower che seguono il suo profilo Instagram: “Sono così entusiasta di dirvi finalmente che il mio nuovo album Faith In The Future uscirà l’11 novembre. Dopo aver vissuto per un po’ con questo album non vedo l’ora che lo ascoltiate. Grazie per permettermi di fare la musica che voglio”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Louis Tomlinson (@louist91) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

approfondimento One Direction, 11esimo anniversario del gruppo: la fotostoria Tra le canzoni più famose e amate di Louis Tomlinson troviamo sicuramente Miss You, Two of Us e la collaborazione Just Hold On con Steve Aoki.